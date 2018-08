tov, Novinky

Berní úřad na Přerovsku ve výzvě manželům požadoval informace o tom, kde se konala svatební hostina, kolik na ní bylo hostů a kolik hostina stála. Zajímal se také o to, kde byli hosté ubytování a žádal předložit související doklady. Na kuriózní výzvu z června letošního roku upozornil server Podnikatel.cz.

„V dotazovaném případě bylo předmětem šetření podezření na neplnění povinnosti evidovat tržby přijaté v hotovosti v restauračních provozovnách za svatební hostiny a případně ubytování svatebních hostů,” potvrdil Novinkám mluvčí finanční správy Petr Habáň.

Správce daně podle něj zjistil, že v termínech konání svatebních hostin měla provozovna zavřeno nebo omezený provoz a nebyly během nich zaevidovány žádné tržby. Provozovatele proto podezírá z krácení příjmů až v řádech statisíců korun. Případ je nyní stále v šetření.

Ustanovení daňového řádu § 57 (1) Povinnost poskytnout údaje na základě vyžádání správce daně mají orgány veřejné moci a osoby, které a) vedou evidenci osob nebo věcí, b) poskytují plnění, které je předmětem daně, c) provádějí řízení v případech, jejichž předmět podléhá daňové povinnosti, nebo d) získávají jiné údaje nezbytné pro správu daní.

Berní úřad žádal odpovědi do 15 dnů a oháněl se paragrafem 57 daňového řádu, odst. 1, písmeno d. A právě tady je podle odborníků na daně hlavní problém. Pozastavují se současně i nad podle nich nadměrným rozsahem požadavků.

„K prověření úřad zvolil naprosto špatný postup, takto nelze novomanžele otravovat. Ta výzva je zjevně nezákonná, neboť novomanželé rozhodně nejsou osoby, které by během svatební hostiny 'získávaly jiné údaje nezbytné pro správu daní',” řekl Novinkám Tomáš Hajdušek z Komory daňových poradců ČR.

Zásah do soukromí



Dodal, že takovými jsou například osoby evidující údaje o ubytovaných osobách, evidující technické prověření automobilů a podobně. Počet hostů na svatební hostině navíc považuje za ryze soukromý údaj. Do soukromí by úřad za účelem správy daní měl zasahovat jen v „nezbytně nutné” míře. „Správce daně by tak měla zajímat maximálně výše účtu za svatební hostinu,” dodal.

Berní úředníci měli podle něj požadovat informace formou svědecké výpovědi, případně podání vysvětlení, to by ale nemohl následně použít jako důkazní prostředek.

Účel prostředky nesvětí Tomáš Hajdušek, KDP ČR

Odkaz na paragraf 57 považuje za chybný i daňový expert Michal Hanych ze společnosti SimpleTax, který případ komentoval na Facebooku. Finanční správa ale pochybení nepřipouští.

„Primárně mají být samozřejmě informace získávány od orgánů veřejné moci a teprve pokud je nelze získat od těchto, je správce daně oprávněn vyžadovat součinnost od fyzických či právnických osob. Správce daně proto požádal o pomoc ženichy nebo nevěsty a poskytnutí relevantní informace s tím, že pokud by novomanželé nebyli ochotni informaci poskytnout, nehrozila by jim za to žádná sankce,” argumentoval mluvčí berního úřadu.

Dodal, že svědecká výpověď je často považována za větší - zejména časový - zásah do práv dotčených osob. Podle Hanycha se úřady spíše snaží obejít institut svědecké výpovědi proto, že se jí má právo zúčastnit i kontrolovaný subjekt, což se jim nehodí.

Z výzvy navíc není zřejmé, že nehrozí žádná sankce. Podle Hajduška by úřady měly postupovat striktně podle zákona. „Daňový řád nic takového jako výzvu na zkoušku nezná. Proto nelze novomanželům takové výzvy zasílat a čekat, jak na to budou novomanželé reagovat, zda se tzv. chytí. I při kontrole plnění daňových povinností je nutno postupovat podle zákona, ani v tomto případě účel prostředky nesvětí,” uzavřel.