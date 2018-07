bož, Novinky

Twitter zažil po ekonomické stránce solidní druhé čtvrtletí. Společnost vydělala 100 miliónů dolarů. Ve stejném období loňského roku přitom ještě vykazovala ztrátu 116,5 miliónu korun.

Zároveň však v rámci boje proti falešným zprávám neboli fake news a falešným profilům přikročila k razantnímu promazávání. V důsledku toho počet uživatelů, kteří síť používají alespoň jednou do měsíce, poklesl o milión na 335 miliónů. Společnost navíc předpokládá, že toto číslo bude klesat i nadále.

Twitter padá den po Facebooku



Propad Twitteru přišel jen den poté, co ve čtvrtek o 19 procent spadla hodnota akcií sociální sítě Facebook. [celá zpráva]

Twitter shares are tanking. The company's efforts to stem spam, fake accounts, & GDPR are impacting monthly active users. pic.twitter.com/ao63rcOaos — Selina Wang (@Selina_y_wang) July 27, 2018

„Dnešní výsledky Twitteru potvrzují, že nastává jistý soumrak sociálních sítí,” uvedl ekonom společnosti Cyrrus Lukáš Kovanda, podle nějž se éra jejich nespoutaného růstu stává minulostí.

„Twitter, podobně jako Facebook, je vlastně obětí svého vlastního úspěchu. Ze světových sociálních sítí se stávají důležití hráči ovlivňující výsledky voleb či finanční výsledky firem prakticky všech odvětví ve všech koutech světa,” připomněl.

„Ruku v ruce s tím enormně roste tlak na sociální sítě, které tak musí investovat do svého zabezpečení, do soukromí svých uživatelů či do vyhodnocování a analyzování obsahu jednotlivých příspěvků a komentářů, které se na nich objevují,” konstatoval Kovanda s tím, že svoji roli hrají i nové regulace typu GDPR.

„Mládež a mladí lidé už navíc stále znatelněji favorizují jiné, dynamičtější sociální sítě jako Instagram nebo Snapchat. To vše jen urychluje nasycování trhu. Twitter a Facebook už nejsou tak sexy a zároveň se musí smířit s nižším, ale tím pádem také udržitelnějším růstem tržeb a ziskovosti,” uzavřel ekonom.