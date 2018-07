Hodnota majetku šéfa a zakladatele sociální sítě Facebook Marka Zuckerberga podle Forbesu již ve středu za pouhé dvě hodiny klesla o 18,8 miliardy dolarů na 63,6 miliardy dolarů (1,39 biliónu korun). Dodal, že jde o největší ztrátu za jediný den. Z pozice čtvrtého nejbohatšího muže světa tak klesl na osmé místo.

K propadu akcií došlo po zveřejnění výsledků firmy během obchodování po uzavření americké burzy. V tuto dobu mohou obchodovat jen velcí hráči, výše transakcí je omezená a výkyvy kurzu akcií větší než přes den.

Agentura Bloomberg zveřejnila graf z okamžiku ještě před nejvyšší ztrátou, kdy propad Zuckerbergova majetku dosahoval 16,8 miliardy dolarů.

Mark Zuckerberg is counting the cost of user disenchantment with Facebook. https://t.co/mdQW7kBfYX pic.twitter.com/ae6RDAPrHQ