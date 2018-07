Marie Königová, Právo

Nejvíc nelegálních pracovníků bylo z Ukrajiny, dále šlo o Moldavany a Vietnamce. Ze zemí EU pracovalo v ČR načerno nejvíc Slováků, Bulharů a Rumunů. Informaci ministerstva práce a sociálních věcí o tom v úterý dostali na stůl ministři.

Jen Státní úřad inspekce práce si podle zprávy při loňských 9707 kontrolách nelegálního zaměstnávání posvítil na 8144 subjektů. Porušení pracovněprávních předpisů bylo konstatováno v 7332 případech.

Za porušení předpisů padlo 440 pokut v celkové výši 86 miliónů korun. Z toho 68 miliónů bylo uděleno právě za nelegální práci. Zbytek uložili inspektoři třeba za to, že firmy neplatily cizincům ani minimální mzdu nebo jim neplatily příplatky za přesčasy nebo za práci o víkendech. O příplatku za ztížené pracovní podmínky ani nemluvě. Takové zneužívání jim podle zprávy umožňuje to, že cizinci mají malou znalost českých předpisů.

Kontroly ukázaly, že počet odhalených cizinců stále stoupá, zatímco počet nelegálně pracujících Čechů klesá. Těch se loni týkalo 767 odhalení.

Polská víza, rumunské pasy



Ve většině odhalených případů nebyli pracovník ani zaměstnavatel schopni předložit pracovní smlouvu nebo dohodu o práci. V 73 případech cizinců kontrola přišla na to, že cizinec nemá ani povolení k pobytu v České republice.

Nejvíce případů se týkalo stavebnictví nebo zpracovatelského průmyslu, tradičně se chybovalo v pohostinství nebo obchodu. Vady se našly především ve firmách do padesáti zaměstnanců nebo u podnikatelů, kteří nevykazovali ani jednoho zaměstnance. Prověrkám neunikly ani agentury práce, pro které od loňska platí přísnější podmínky. Nedostatky zjistily oblastní inspektoráty práce v 257 případech ze 415 kontrol. „Odměnily“ je sankcemi ve výši jedenácti miliónů korun.

Nejvíce nelegálních pracovníků bylo z Ukrajiny, Moldávie a Vietnamu ze zprávy MPSV

Nelegální zaměstnávání měla v hledáčku i celní správa. Ta například při loňské celostátní akci s názvem Fabrika, namířené na dopravní stavby, zachytila 101 podezřelých zaměstnanců ze 166. I tady primát padl na Ukrajince a Moldavany, k nimž se připojili i Arménci.

Také policie byla při odhalování nelegálních pracovníků aktivní. Podle zprávy se stále častěji zneužívá institut „vysílání pracovníků v rámci EU k poskytování služeb“. V praxi to vypadá tak, že cizinec ze třetí země získá pobytové oprávnění v jiném členském státu Unie a pak přijede do Česka, jako by ho sem vyslal zahraniční zaměstnavatel.

Tuto okliku využívají především Ukrajinci, kteří do ČR míří přes Polsko.

„Krátkodobá i dlouhodobá víza za účelem zaměstnání Polsko občanům několika vybraných třetích států vydává za velmi liberálních podmínek a v počtech, jež v roce 2017 přesahovaly miliónovou hranici. Dochází tak k obcházení ochrany českého trhu práce i volného pohybu služeb v EU,“ tvrdí se ve zprávě.

Česko proto vydalo letáky, v nich varuje ukrajinské občany, a především české zaměstnavatele, že je to nezákonné.

Počet vyhoštění stoupá



Policie také udělala 321 790 kontrol pobytu v souvislosti se zaměstnáním. Policisté se zaměřili hlavně na ověření pravosti cestovních dokladů cizinců. Velmi často narážejí na rumunské falešné pasy.

V posledních třech letech stoupá počet vyhoštěných cizinců z důvodů neoprávněného zaměstnání v ČR. Zatímco před šesti lety to bylo 243 osob, loni to bylo již 3111. Většinou jde o Ukrajince a Moldavany.

Zájem o práci v ČR neustále stoupá. V roce 2017 bylo podle statistiky ministerstva zahraničních věcí podáno celkem 623 525 žádostí o schengenská víza, z toho celkem 42 435 za účelem zaměstnání. Kladně bylo rozhodnuto 39 224 žádostí.

Zvláštní programy, jimiž vláda láká na práci Ukrajince, Mongoly či Filipínce, však stále firmám nestačí.

Podle údajů ministerstva práce bylo ke konci loňského roku v ČR celkem 472 354 zahraničních pracovníků. Ze zemí EU bylo nejvíce Slováků, Rumunů, Poláků, Bulharů a Maďarů. Z třetích zemí vedou Ukrajinci před Rusy a Vietnamci.