bož, Novinky

Soutěže se účastnily ještě České dráhy jakožto dosavadní provozovatel poptávaných tratí, dále soukromníci Arriva a Leo Express, informoval deník Zdopravy.cz.

ČTĚTE TAKÉ:

Oznámení na úřední desce Ústeckého kraje

Kraj nyní bude jednat o uzavření smlouvy. „S prvním v pořadí jsme začali jednat a budeme po něm chtít doložit, jestli splňuje všechny podmínky, co od něj očekáváme. Je to ten, který nabídl nejnižší cenu,” řekl České televizi krajský náměstek pro dopravu Jaroslav Komínek (KSČM) s tím, že záleží na tom, jak RegioJet zajistí vozidla a další věci.

Smlouva má platit od roku 2019 dalších deset let. Poptávkové řízení bylo vypsáno na dotované tratě Ústí nad Labem – Štětí, Děčín – Ústí nad Labem-Střekov, Most – Žatec, Most – Bílina, Ústí nad Labem – Most a Teplice v Čechách – Litvínov.