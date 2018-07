Cestující kvůli odloženému letu Travel Servicu nocovali na letišti ve Varně

Cestující charterového letu Travel Servicu z bulharské Varny do polských Katovic strávili noc z úterý na středu na letišti. Podle původních informací cestovní kanceláře Itaka, jejíž cestující měl let přepravit, byla na vině porucha letounu, uvedl server RMF24.pl. Podle mluvčí společnosti Travel Service však za to mohly povětrnostní podmínky, následně posádce vypršela maximální pracovní doba.