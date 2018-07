tov, Novinky

Z údolí nedaleko města Bar ční mohutné betonové pilíře. Početné skupiny čínských dělníků tu pracují na dokončení prvního 40kilometrového úseku dálnice. Náročný horský terén překonávají desítky dlouhých mostů a tunelů.

Svou vůbec první dálnici začala malá balkánská země stavět před třemi lety. Doufá, že 165 kilometrů dlouhá dálnice od moře do Srbska otevře zemi světu a pomůže obchodu, který dosud komplikuje mimo jiné doprava přes klikaté horské silničky.

Dálnici staví velké čínské firmy, Čína také na první sekci stavby poskytla úvěr. Kvůli němu ale nabobtnal státní dluh a donutil vládu zvedat daně, částečně zmrazit platy ve veřejném sektoru a škrtat mateřské příspěvky.

Dálnice nikam



I přes tato opatření se dluh země letos přiblíží k 80 procentům ročního výkonu ekonomiky a Mezinárodní měnový fond tvrdí, že země si nemůže dovolit na ambiciózní projekt více půjčovat.

„Je velkou otázkou, jak se jim podaří dálnici dokončit,“ řekl Reuters jeden z vysokých úředníků EU, který nechtěl být jmenován. Vzhledem k velmi omezeným finančním možnostem projekt v tuto chvíli označil jako „dálnici do nikam“.

K přijetí čínské „pomoci“ při stavbě infrastruktury se v posledních letech uchýlila řada chudých zemí Afriky a Asie, které často mají potíže se splácením a stávají se vazaly Pekingu, napsala Reuters. Černá Hora je první evropskou zemí, která zvolila tuto cestu, aby si splnila sen, který je ale zřejmě nad její možnosti.

Projekt jak z minulých dob



„Dálnice je pro lidi velká věc. Připomíná jim to období Tita a obřích socialistických projektů,“ myslí si univerzitní student Mladen Grgic, který loni napsal na téma dálnice kritickou studii. „Je to past. Když to jednou začalo, politici to nedokážou zastavit, bez ohledu na dopady. Upřímně ani nechtějí,“ poznamenal.

Na ilustračním snímku silnice v Černé Hoře

FOTO: Profimedia.cz

Letos na jaře jedna z velkých čínských stavebních firem CRBC podepsala memorandum o porozumění, podle kterého postaví zbývající část dálnice v rámci projektu PPP. To znamená, že budou dálnici z větší části financovat a pak budou dostávat peníze vybrané na mýtném.

Lidé z Evropské investiční banky (EIB) ale upozorňují, že Černá Hora bude muset Číně nabídnout nákladné záruky návratnosti investic. „Varovali jsme je, že jejich PPP model není financovatelný a že na sebe berou rizika, která nedokážou zvládnout,“ uvedl jeden z úředníků EIB.