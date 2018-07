Evropská komise: Volkswagen má v řešení emisní aféry co zlepšovat

Evropská komise (EK) lituje, že německý automobilový koncern Volkswagen (VW) nebyl s to dát majitelům plné a jednoznačné záruky v případě problémů s výkoností po úpravách zhruba 8,5 miliónu vozů. Ty automobilka svolala do servisů v souvislosti s emisní aférou. EK to uvedla v úterním prohlášení.