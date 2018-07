Vznik nové zóny volného obchodu je interpretován jako odmítnutí protekcionistické politiky amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ten mimo jiné uvalil dovozní cla na dovoz oceli a hliníku do USA. Kromě toho hovoří o možném zvýšení cel na dovoz automobilů z EU. [celá zpráva]

Smlouva by podle japonského ministerstva zahraničí měla „podpořit liberalizaci a usnadnění obchodu a investic mezi Japonskem a Evropskou unií”.

With the largest bilateral trade deal EVER, today we cement Japanese-European friendship. Geographically, we are far apart. But politically and economically we could hardly be any closer. With shared values of liberal democracy, human rights and the rule of law. pic.twitter.com/ICcGTY3XI8