Ivan Blažek, Právo

„Popularita Velkopopovického Kozla na mezinárodních trzích roste, a to především právě v Asii,“ upozornila Němečková a nastínila podnikovou strategii pronikání na zahraniční trhy: „Spočívá v uvedení značky na trh formou exportu, jejím postupném růstu a při dosažení určitého objemu prodejů pak zvažujeme produkci v dané zemi formou licenční výroby. Samozřejmě má pro nás smysl se zaměřit na trhy, na kterých můžeme využít aktivit Asahi.“

Do Japonska už začal Prazdroj vyvážet svůj prémiový ležák. „V dubnu jsme zahájili vlastní distribuci piva Pilsner Urquell do vybraných japonských restaurací a budeme exportovat tuto značku také do Číny, zejména do velkých metropolitních oblastí,“ uvedl při červnovém spuštění rozšířené varny v plzeňském pivovaru Ryotche Kitagana, generální ředitel Asahi Global pro evropské podniky.

Licenční výrobu plzně mimo Plzeň pivovar vylučuje, dříve se vařil pro místní trhy v Polsku a ještě loni také v Rusku, i toto ale už skončilo.

Naopak značku Kozel produkuje v licenci už osm zemí světa, od Slovenska a Maďarska až po Kazachstán či Moldávii.