Jiří Vavroň, Právo

Premiér Andrej Babiš (ANO) není nadšen vaším požadavkem na plošné zvyšování platů. V pondělí jste se s vládou dohodli, že připraví varianty možného přidání. Znamená to, že odbory od požadavku na plošné přidání upustily nebo by mohly upustit?



Rozhodně ne, Českomoravská konfederace odborových svazů k tomu nemá důvod. Vláda je nyní v novém složení, noví ministři přebírají agendu. Chceme s nimi jednat o problematice platů. Státní tajemníci by je měli informovat o platech v jednotlivých resortech, chceme dát ministrům dostatečný prostor, aby měli veškeré informace a znali i názory zástupců zaměstnanců.

Plošné přidání ale nepodpoří ty skutečně schopné.



Nelíbí se mi myšlenková zkratka, že něco plošného je cosi špatného. Jestliže existuje systém, kdy jednotliví zaměstnanci jsou platově zařazeni podle specifické pracovní náplně do jednotlivých kategorií, mají dvousložkový plat, který je složen ze základu a nadtarifní složky platu, kde můžete individuálně ohodnotit práci, a vy v tomto systému kategorií ještě na základě politického pocitu či přesvědčení chcete selektovat, tak to není správné.

Někomu přidám a jiné nepřidáním potrestám? Když přidáte například sestře na noční směně, ale sanitáři nedáte nic, tak se vám ten systém zbortí lidsky i fakticky a nemá to nic společného se systémovým opatřením. Plošně přece vůbec neznamená, že by všichni dostali stejně, ale navyšují se platy různě odměňovaným kategoriím.

Jestliže někdo v tomto systému nepracuje dobře, od toho jsou různé složky platu a vedení, které má zodpovědnost za to, zda lidé kvalitně pracují. Plošné navýšení tarifů je zcela namístě.

ČNB zvýšila úrokové sazby, protože také očekává zpomalení ekonomického vývoje. Není proto tlak na plošné zvyšování platů nepřiměřený s ohledem na další vývoj?



ČNB se už několikrát vyjádřila v tom smyslu, že růst platů a mezd pomáhá ekonomice, a to velmi výrazně. Koupěschopnost obyvatelstva jí prospívá, podívejte se na strukturu růstu HDP, právě spotřeba se na něm výrazně podílí. To, že se nyní ČNB rozhodla zvýšit úrokové sazby, nechci hodnotit, je-li to brzy, či pozdě. Vývoj ukáže. Ona sama nepřizná, že nerozhodla dobře.

Ze zkušeností z intervenčního režimu vůči české koruně, který ČNB zavedla v roce 2013, víme, že nikdy nepřiznala, že to bylo špatně. Ať centrální bankéři uvažují ze všech úhlů pohledu, jejich cíle totiž vždy nemusí být cílem všech skupin obyvatel ČR.

Naším zájmem je, aby česká koruna posilovala, česká ekonomika rostla, nebyla brzděna zbytečnými opatřeními. Mzdy a platy se zvyšují a rozhodně není důvod tento růst brzdit.

Předseda ČSSD Jan Hamáček plošné zvýšení platů podpořil. Očekáváte od ministrů sociální demokracie, že ve věci zajistí vstřícnost vlády pro vaše požadavky?



Nerozhoduje, co si myslí jednotliví ministři, rozhoduje vždy nakonec celá vláda. Vstřícnost či nevstřícnost je jedna věc. Pro nás je důležité, abychom měli vládu moudrou jako celek v rozhodování. Aby věděla, co ČR potřebuje, co potřebují občané a ekonomika, a z tohoto pohledu posuzovala všechna doporučení.

Odbory nikdy nedoporučovaly vládě nic, co by bylo v rozporu se zájmy ČR. Některé skupiny mohou vnímat naše návrhy jinak, ale já je považuji za racionální, realistické, které pomáhají ekonomice. Ať už je to růst reálných mezd, minimální mzdy, platů, změny zákoníku práce, růst důchodů apod.

Co když ministři za ČSSD plošné zvýšení platů ještě letos ve vládě neprosadí? Promítne se to ve vaší podpoře kandidátů v podzimních krajských a senátních volbách?



U krajských a senátních voleb nedáváme žádná doporučení, koho volit. V případě parlamentních voleb analyzujeme programy politických stran. Co se týče nadcházejících voleb, věřím, že voliči budou vybírat kandidáty podle toho, zda svému volebnímu regionu prospěli, zda je třeba je vyměnit novými s jasným programem.

Věřím, že dojde k dohodě o navýšení platů zaměstnanců placených státem. V dobách ekonomického poklesu jsme neustále slyšeli, že teď nelze přidávat ani o píď, nejsme na tom dobře. Teď jsme v období růstu, ale zase strašeni, že musíme být zdrženliví, protože může přijít horší období.

Takto máme čekat zase dalších 28 let? Z tohoto pohledu jde o zbytečné, ustrašené a nesebevědomé přístupy. Jestliže zde máme 90procentní výkon české ekonomiky v porovnání s evropským průměrem, tak prostor pro růst mezd a platů je značný.