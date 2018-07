V kavárnách Starbucks se ročně spotřebuje více než miliarda plastových brček. „Nejlepší věc, kterou můžeme udělat pro životní prostředí, je brčko nepoužívat," uvedla viceprezidentka podniku Colleen Chapmanová. Krok zdůvodňuje požadavky zákazníků a obchodních partnerů.

Řetězec Starbucks má po celém světě více než 28 tisíc kaváren. V Česku byla první kavárna Starbucks otevřena v roce 2008.

