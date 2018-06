Za zvýšením spotřebitelských cen stojí především ceny energií, které stouply o osm procent, ale také o tři procenta vyšší ceny čerstvých potravin.

Jádrová inflace, jež nezahrnuje kolísavé ceny čerstvých potravin a energií, činila v červnu 1,2 procenta, zatímco v květnu to bylo 1,3 procenta. Bez zahrnutí cen energií, potravin, alkoholu a tabáku inflace činila pouze jedno procento, v květnu to bylo 1,1 procenta.

