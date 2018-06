Babišův kritik Rada splatí část dluhu vývozem kejdy

Zemědělský podnik Agro Jevišovice spadající do koncernu Agrofert stáhl 13 měsíců starý insolvenční návrh na podnik Agro Boskovštejn zemědělce Bohumíra Rady. Vyplývá to z informací v insolvenčním rejstříku. Rada sdělil, že část dluhu splatí vývozem kejdy. Rada patří mezi přední kritiky premiéra Andreje Babiše (ANO), který převedl Agrofert do svěřenských fondů.