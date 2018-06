bož, Novinky

Na největší část zboží EU uvalila cla ve výši 25 procent. Konkrétně například na arašídové máslo, pomerančový džus, bourbon a ostatní americké whiskey, doutníky, cigarety, tabák do vodní dýmky, žvýkací tabák, motorové i nafukovací čluny, kánoe, veslice, jachty nebo motocykly včetně mopedů s obsahem motoru nad 500 kubických centimetrů.

List Frankfurter Allgemeine Zeitung již dříve poznamenal, že se EU úmyslně zaměřila na zboží ze států, kde před dvěma lety v boji o Bílý dům uspěl současný prezident Donald Trump, a které jsou zásadní pro jeho znovuzvolení.

Potrestání dovozu silných motorek je špatná zpráva především pro výrobce Harley-Davidson. Ten sídlí ve státě Wisconsin, kde Trump zvítězil jako první republikán od roku 1984.

Bourbon se vyrábí v Kentucky, další americká whiskey jako Jack Daniels zase v Tennessee. V obou státech Trump rovněž zvítězil.

Nižší 10procentní cla se týkají například herních karet nebo laků na vlasy. Papíru - s výjimkou hygienických potřeb, jako je toaletní papír nebo tampony a s výjimkou zdravotnických potřeb - se týká dovozní přirážka ve výši 35procent.

Některé zboží bude možné dovézt z USA do EU pouze po zaplacení 50procentní přirážky. Týká se to textilií, mezi něž patří například bavlněná trička nebo pánské i dámské kalhoty. To se dotkne mimo jiné výrobce legendárních džín Levi Strauss.

Cla se dotknou také obuvi. Části bot se týká clo ve výši 25 procent, části potom 50 procent.

Roztržka kvůli americkým clům na kovy



Uvalení cel od pátečního data oznámila Evropská komise ve středu. Komisařka pro obchod Cecilia Malmströmová se nechala slyšet, že pravidla mezinárodního obchodu, na nichž se Američané podíleli, nemohou být porušována, aniž by na to EU adekvátně nereagovala.

„Nechtěli jsme se dostat do této situace. Jednostranné a neoprávněné rozhodnutí USA uvalit na EU cla na ocel a hliník však znamená, že nemáme jinou možnost,“ uvedla Malmströmová.

Spojené státy zavedly cla na dovoz oceli ve výši 25 procent a na dovoz hliníku ve výši deseti procent už v březnu. Evropská unie, Kanada a Mexiko měly z placení těchto poplatků dočasnou výjimku, která však koncem května vypršela. Kanadská i mexická vláda již oznámily uvalení odvetných cel.

USA jsou největším dovozcem oceli. Jejich největšími dodavateli jsou Kanada a EU.