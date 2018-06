Stát mladým lidem nabídne půjčky na bydlení až dva milióny

Zhruba 325 až 2160 vyvolených mladých domácností by od státu mohlo dostat zvýhodněnou půjčku na bydlení. Stát rozdělí 650 miliónů korun s tím, že na opravy může jedna domácnost získat 300 tisíc, na koupi bytu 1,2 miliónu a na nový dům až dva milióny. V úterý to schválila vláda. Doba splatnosti úvěru bude 20 let, výjimečně 25 let.