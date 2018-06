Penny Market zvyšuje nástupní mzdu pokladních na 20 tisíc

Diskontní řetězec Penny Market od srpna zvýší mzdy zaměstnanců na prodejnách. Zatímco nyní činí nástupní mzda pokladní 18 tisíc korun hrubého, od prvního srpna to bude 20 tisíc. Navýšení by mělo činit minimálně 2000 korun u všech plných úvazků. Řetězec to uvedl ve středu v tiskové zprávě.