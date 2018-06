trj, Právo

Součástí dohody, kterou také musí potvrdit francouzská strana a nejspíš také Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, je opce na odkup zbylých 51 procent PVK.

Opce trvá do konce smlouvy PVK na pražskou vodu v roce 2028 a podíl ve společnosti se má znovu oceňovat. Zda se obchod stihne realizovat do komunálních voleb, není ještě jasné.

Podle primátorky Adriany Krnáčové (ANO) by se do rukou města měla vrátit kontrola nad vodou. Město do PVK nevstoupí přímo, ale prostřednictvím Pražské vodohospodářské společnosti (PVS).

Cena se zaplatí z dividend



„Kupní cena bude plně pokryta z budoucích dividend. To znamená, že dlouhodobě nezatíží městský rozpočet ani neovlivní cenu vody v Praze,“ uvedl radní pro majetek Karel Grabein Procházka (ANO).

Veolia nejprve na přelomu tisíciletí koupila 66 procent PVK od Fondu národního majetku. Praha získala od státu 34 procent akcií zdarma. V roce 2002 je rovněž prodala Veolii za zhruba 880 miliónů korun. Smlouva na provozování vodohospodářské infrastruktury mezi PVK a PVS trvala nejprve do roku 2013. Byla však v minulosti prodloužena do roku 2028. Současné vedení Prahy to kritizovalo a znění smlouvy zpochybňovalo. Později se rozhodlo pro smírnou cestu a odkup podílu. Ten ještě musí být potvrzen.