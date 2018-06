Tomáš Volf, Novinky

Loni v červenci jste začali v Česku prodávat novinku, zahřívaný tabákový výrobek IQOS. Jak si vede, co se týče prodeje?

Za deset měsíců od loňského července do dubna jsme získali sto tisíc zákazníků, kteří přešli z cigaret na IQOS. Pro představu, v Česku je 2,5 miliónu kuřáků, takže to jsou čtyři procenta. Prodaných zařízení bylo o něco více než sto tisíc, protože někteří mají více než jedno. O zákaznících máme přehled, protože je při nákupu registrujeme kvůli záruce na zařízení.

U zahřívaného tabákového výrobku vdechujete páru, chuť tabáku a nikotin, což je nedílná součást podobně jako alkohol v pivu.

Ta čísla považujeme za úspěch. Je to povzbuzující, když uvážíte, že je to úplně nový byznys. Pravda, například v Japonsku jsme za čtyři roky dosáhli podíl 16 procent, ale to je jiná země, lidé tam milují inovace, Češi jsou trochu konzervativnější.

Snažíme se nabídnout lepší variantu, než jsou klasické cigarety, kde pálíte tabák a papír. Nedochází ke spalování, takže řada škodlivých chemikálií vůbec nevzniká. U zahřívaného tabákového výrobku vdechujete páru, chuť tabáku a nikotin, což je nedílná součást podobně jako alkohol v pivu.

Analytici nicméně upozorňují, že světové prodeje IQOS podle v dubnu zveřejněné zprávy úplně nesplnily očekávání a akcie firmy mírně klesly...

Výrobek jsme uvedli zhruba na 40 trhů světa, kde získal kolem pěti miliónů uživatelů. Po počátečním úspěchu investoři očekávali ještě o něco rychlejší nástup. Každopádně se nám daří růst na všech trzích. Máme velmi ambiciózní cíl do roku 2025 prodávat 30 procent produkce bez dýmu.

Árpád Könye Pochází z Maďarska, kde ale moc času nestrávil, už s rodiči se hodně stěhoval. Generálním ředitelem Philip Morris pro Česko, Slovensko a Maďarsko je od roku 2016. Ve firmě začal pracovat před 27 lety, působil ve Švýcarsku, poté v Izraeli, Maďarsku, severní Africe, Pákistánu a Portugalsku. Zařizoval akvizice, pomáhal rozjíždět novou výrobu a vedl rozmanité marketingové nebo prodejní strategie na velmi různých trzích. S rodinou žije v Praze. Tvrdí, že ve volném čase vypíná počítač i mobil a problémy nechává na pracovní dobu.

Vyrábíte také typické elektronické cigarety s kapalnou náplní?



Ano. Vedle IQOS pracujeme na dalších třech platformách, na bázi tabáku i bez tabáku, kapalných i pevných. Jejich uvedení na trh připravujeme.

Tvrdíte, že tyto nové tabákové výrobky jsou zdravější. Zaznamenal jsem ale vyjádření odborníků, že zatím neexistují studie, které by to potvrzovaly...

Neříkáme, že je to zdravější, ale méně škodlivé. Klinické studie, které to definitivně prokážou, trvají běžně desetiletí. Proto se dopad na celou populaci ukáže za mnoho let, až budou známy výsledky reálného dopadu na uživatele.

Do tohoto projektu jsme investovali miliardy dolarů a pracovalo na něm tři stovky vědců. Ze všech našich poznatků logicky vyplývá, že je to pro kuřáky výrazně lepší volbou. Překvapilo nás, že aktivisté tradičně bojující za kontrolu tabáku uznávají výhody cigaret bez kouře a otevřeně vyzývají kuřáky, aby na ně přešli.

V Kutné Hoře chcete také vyrábět nové typy bezdýmých výrobků?



Určitě ano, ačkoli v tuto chvíli nemohu říct, zda to bude za rok, za dva, či později. V Evropě jsme několik továren převedli na výrobu IQOS, například v Itálii, Rumunsku nebo Řecku. Výpadek výroby tradičních cigaret potřebujeme někde nahradit, a proto jsme zvýšili výrobu v Kutné Hoře zhruba o pětinu a také jsme museli navýšit o 15 procent počet zaměstnanců.

Zahřívané cigarety jsou pro kuřáky lepší volbou, tvrdí šéf Philip Morris ČR

FOTO: archiv Philip Morris

V Kutné Hoře určitě budeme vyrábět i nové výrobky, může jít o kombinaci s tradičními. Záleží na vývoji trhu. Osobně bych byl rád, kdyby to bylo co nejdříve. Každý rok se chystá strategický plán, a pokud bude zájem, jsme připraveni hned. V každém případě Kutná Hora zůstane i nadále jedním z klíčových závodů.

Většina firem se v Česku potýká s nedostatkem zaměstnanců. Je to problém i v Kutné Hoře?



Ve výrobě pracuje kolem tisíce lidí, za poslední rok jsme jich přijali asi 150 a další budeme potřebovat. Dalších několik stovek lidí jsme nabrali do oblasti prodeje. Šlo to celkem dobře, ale v posledních třech měsících to vypadá, že se všechna volná pracovní síla vypařila.

V posledních třech měsících to vypadá, že se všechna volná pracovní síla vypařila

Nedávno jsme mluvil s vysoce postavenými lidmi z vlády – řekli mi, že řešením mohou být pracovníci z Ukrajiny, Mongolska, Filipín, protože jinak by to firmy nezvládly.

Zatím se z tabákových náplní pro IQOS neplatí spotřební daň, ministerstvo financí se ji ale chystá zavést od roku 2019 na úrovni tabáku ke kouření. Budete pak muset zdražit?



Ne. Už při uvádění na trh jsme kalkulovali s tím, že daň se platit bude. Po jejím zavedení hodláme zachovat ceny pro zákazníky stejné.

V posledních letech v zemích EU přitvrzuje regulace cigaret. Z důvodů ochrany zdraví jsou na krabičkách například odpudivé obrázky. Přispívá to podle vás k poklesu spotřeby cigaret?



Spotřeba tradičních cigaret v Česku v posledních letech postupně mírně klesá. Nemyslím si, že to souvisí přímo s varovnými obrázky, spíše je to kvůli samotnému produktu, přiznejme si to. I proto se snažíme zákazníkům nabídnout méně rizikové varianty. Hořlavé cigarety se časem stanou věcí minulosti.