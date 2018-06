Jan Holý, Právo

Na pracovních serverech jsou tisíce neobsazených brigádnických pozic nejen ve výrobních firmách, logistických a zákaznických centrech, ale i obchodu.

Nabídka letní brigády navíc visí pomalu na každé prodejně. Vedle obchodu patří mezi tradiční brigádnické obory i pohostinství, cestovní ruch a festivaly nebo zemědělství. Především manuální práce ale brigádníky moc neláká, a například zemědělci velmi těžko hledají potřebné lidi na sezónní práce.

Zájem studentů o letní brigády každý rok klesá Jiří Halbrštát, ManpowerGroup

„Nabídka brigád je podobná jako loni a jejich počet se nezvyšuje, ale zájem studentů o letní brigády každý rok klesá. Stále více studentů pracuje během studia a preferují práci v oboru,“ potvrdil Právu manažer náboru a marketingu personální agentury ManpowerGroup Jiří Halbrštát.

Navíc firmy podle Halbrštáta v posledních letech nabírají brigádníky i na klasické „plnoúvazkové“ pozice do výroby a logistiky.

Nemají totiž dostatek uchazečů na dlouhodobý pracovní poměr. Dohánějí tak nedostatečné počty zaměstnanců pomocí studentů, maminek na rodičovské nebo důchodců.

Mzda rozhoduje

Rozhodující v nabídce brigády je vždy mzda. V průměru to loni a předloni bylo 90 až 100 Kč za hodinu, letos je průměr 110 korun. „Nyní se nabídky pohybují od 100 do 150 Kč za hodinu. Nejlépe placené brigády jsou ve výrobě, a to především v automobilovém průmyslu, kde se mzda pohybuje okolo 160 Kč za hodinu,“ uvedl Halbrštát.

Dobře placené jsou i jednorázové brigády, jako například vykládky materiálu nebo přebalování zboží, kde se mzda pohybuje kolem 150 Kč za hodinu.

Naopak o něco hůře je placená práce v administrativě, protože práce v kanceláři je atraktivnější a je o ni vždy velký zájem.

Rozpětí hodinových odměn za brigády je ale velmi široké. „Obvykle se výdělek pohybuje mezi 70 až 150 Kč za hodinu v závislosti na typu činnosti a lokalitě. Výjimkou ale nejsou ani brigády s odměnami vyššími, na úrovni 200 až 300 korun,“ řekl Právu Tomáš Ervín Dombrovský, analytik společnosti LMC, která provozuje portály Jobs.cz a Prace.cz.

Zájemci o brigády si mohou letos proti předešlým letům výrazně více vybírat.

„Kvůli nedostatku zájemců letos zaměstnavatelé častěji než dříve uzpůsobují brigádnické pozice i pro studenty mladší 18 let,“ vysvětlil Dombrovský.

„Firmám se nedaří sehnat pracovníky nejen na plný úvazek, ale často nemohou získat zaměstnance ani na částečný úvazek nebo na brigádu,“ potvrdil Právu mluvčí Hospodářské komory ČR Miroslav Diro. A není to zdaleka jen případ větších měst.

Zaměstnavatelé proto zvyšují mzdy, nabízejí nové benefity a jsou ochotni se domluvit se zaměstnanci například na flexibilní pracovní době, což zvyšuje atraktivitu zaměstnaneckého poměru ve srovnání s brigádami.

Zaměstnavatelé se o studenty doslova perou a jsou ochotni jim vyjít vstříc třeba ve zkouškovém období. Brigádníci se ale v současnosti rekrutují stále více nejen tradičně ze studentů, ale překvapivě i z řad mladších seniorů.

Ti se na trh práce vracejí nejen kvůli přivýdělku k penzi, ale chtějí být užiteční a při akutním nedostatku lidí cítí potřebu podnikům prostě pomoct. Brigáda jim navíc umožňuje pružně si se zaměstnavatelem nastavit i pracovní dobu.

„Zájem o brigády je velký. Rádi si přivydělají jak studenti, tak maminky na rodičovské dovolené, ale setkáváme se i s tím, že si někdo chce přilepšit ke stávající práci na plný úvazek,“ sdělila Právu specialistka pro lidské zdroje ze společnosti Geis CZ Kateřina Ottomanská.

„Všem brigádníkům nabízíme srovnatelné podmínky a přistupujeme k nim stejně jako k dlouhodobým pracovníkům,“ uvedla.