„Podmínky byly velmi atraktivní. Zabezpečili jsme si financování v objemu půl miliardy na 50 let za velmi stabilních podmínek. To znamená, že podmínky financování jsou pevné na 50 let a úrok je 2,25 procenta ročně,“ konstatoval ve středu Kažimír. „Splatnost dluhopisů je 12. června 2068,“ dodal ministr.

Ředitel agentury pro řízení dluhu a likvidity Daniel Bytčánek potvrdil, že Slovensko využilo příznivou situaci na finančních trzích. „Emise se prodala velmi rychle, v průběhu několika hodin,“ řekl Bytčánek.

Podle něj se nákupu zúčastnili investoři z oblasti důchodových a správcovských společností, penzijní fondy a banky z celé Evropy.