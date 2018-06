bož, Novinky

Německé automobilky totiž ovládají 90 procent amerického trhu prémiových značek. V současnosti činí cla na dovoz automobilů do USA 2,5 procenta, na import vozů do EU platí desetiprocentní cla.

Trumpova vláda zahájila vyšetřování, zda dovoz osobních vozů neohrožuje americkou bezpečnost. Teoreticky by tak mohlo dojít k uvalení 25procentních cel. Takové zvýšení cel by podle výpočtů Institutu ifo snížil německý hrubý domácí produkt (HDP) o 0,16 procenta.

Automobilce BMW však Trump v minulosti vyhrožoval uvalením penalizačního cla ve výši 35 procent kvůli tomu, že plánovala otevřít továrnu v Mexiku. „Mohou tam vyrábět automobily pro USA, ale za každé auto, které pošlou do USA, zaplatí 35procentní daň,” řekl tehdy Trump německému Bildu. „Tím říkám, že musí postavit továrnu v USA – bude to pro ně mnohem lepší a bude to lepší i pro naše úsilí,” dodal.

A kolik mají v Německu chevroletů?



Ani Trumpova nechuť k mercedesům, zejména v New Yorku, není nic nového, připomíná Wirtschaftswoche. „Když jde člověk po Páté avenue, každý má před domem zaparkovaný mercedes,“ nechal se slyšet v lednu 2017. „Kolik chevroletů člověk vidí v Německu? Moc ne, možná vůbec žádné,“ rozohnil se tehdy. Pod značkou Chevrolet se v Evropě prodávají korejské vozy Daewoo, nikoliv americká auta.

Podle agentury Reuters jsou Trumpovými rozmary ohroženy především automobilky Porsche a Audi z koncernu Volkswagen. Narozdíl od Mercedesu nebo BMW totiž nemají v USA montážní linky.