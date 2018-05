bož, Novinky

Hamburk bude vůbec první město, které tuto možnost využije. Důvodem pro zákaz je špatná kvalita vzduchu ve městě. Zákaz se týká všech dieselů, které nesplňující emisní normu Euro VI, kterou musí nové automobily splňovat od září 2014 a jež výrazně omezila oxidy dusíku (NOx).

Vozy plnící nižší emisní normy od tohoto dne nebudou smět vjet do dvou úseků městské části Altona-Nord.

O zákazech vjezdu pro naftové automobily nesplňující nejnovější emisní normy se dlouhodobě hovoří také ve Stuttgartu a Düsseldorfu.

O prospěšnosti panují pochybnosti



O pozitivním vlivu opatření na kvalitu městského ovzduší panují pochybnosti. „Uzavřeny jsou jen dva relativně krátké úseky dvou silně zatížených ulic v městské části Altona,” napsal v komentáři týdeníku Die Zeit Matthias Breitinger.

„Zadruhé: pro místní obyvatele, zákazníky a zaměstnance místních kanceláří, řemeslníky, zásobování, popeláře, sanitky nebo taxikáře platí velkorysé výjimky,” dodal.

Podle něj by Hamburk mohl dosáhnout skutečného efektu, pouze pokud by přikročil k zákazu vjezdu do celých ulic, případně do celých čtvrtí. Takto plošný zákaz však rozsudek Spolkového správního soudu v Lipsku nepřipouští.

Diesely ohrozila emisní aféra



Zákazy mohou podle německých médií vést k poklesu cen starších dieselů i jejich prodejnosti v Německu. Starší naftové vozy by pak mohly začít hromadně putovat do zemí východně od spolkové republiky včetně Česka.

Osud dieselových vozů je nejasný od emisní aféry, která vypukla v září 2015. Tehdy americká Agentura pro životní prostředí obvinila koncern Volkswagen, že jeho dieselové motory obcházejí měření emisí. [celá zpráva] Aféra se týká jak hlavní značky Volkswagen, tak dceřiných značek jako Audi nebo Škoda.

S Američany se Volkswagen na začátku letošního roku domluvil na urovnání sporu. V rámci dohody musí automobilka přiznat vinu ohledně porušení některých ustanovení amerického práva a zaplatit 4,3 miliardy dolarů (zhruba 111 miliard korun). [celá zpráva]

Později se řešilo podvádění s emisemi dieselových vozů i u dalších automobilek.