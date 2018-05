OECD ve své březnové prognóze počítala s růstem o 3,9 procenta i letos, odhad ale zhoršila kvůli horšímu výkonu ze začátku roku, na kterém se podepsalo špatné počasí a jiné dočasné faktory.

Hlavním motorem růstu světové ekonomiky je podle OECD uvolněnější rozpočtová politika, patrná zhruba ve třech čtvrtinách členských zemí. Zřejmé je hlavně nedávné snížení daní ve Spojených státech. V tomto kontextu organizace předpovídá, že do konce roku 2019 míra nezaměstnanosti klesne na pět procent, což bude nejnižší číslo od roku 1980.

„Navzdory těmto příznivým zprávám se nad výhledem světové ekonomiky vznášejí rizika. Hlavně je třeba vyvarovat se eskalace obchodního napětí," uvedl hlavní ekonom OECD Álvaro Pereira, kterého cituje agentura Reuters. Ačkoli počet obchodních restrikcí v posledním desetiletí klesl, další opatření by mohla hospodářský růst zásadně zbrzdit, protože globální ekonomika je nyní propojena víc než kdykoli předtím, uvedl.

Obchodní válka hrozí podle analytiků v reakci na zavádění cel ze strany USA, na což odvetou reagovala Čína a protiopatření je připravená zavést také EU. Ta zatím dostala u cel na ocel a hliník od Američanů dočasnou výjimku.

V rámci prognózy OECD zveřejnila i výhled pro českou ekonomiku. Letos očekává růst HDP o 3,8 (shodou okolností stejný jako pro globální ekonomiku), příští rok růst v ČR zpomalí na 3,2 procenta. Odhad letošního růstu je o desetiny procentního bodu optimističtější než výhled MMF (3,7 procenta) a českého ministerstva financí (3,6 procenta). Analýza připomíná, že Česko se nyní potýká s nedostatkem pracovních sil.

