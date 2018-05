Martin Procházka, Právo

„Ještě v květnu by se ceny u českých čerpacích stanic mohly zvednout až o třicet haléřů za litr. Prakticky každý den teď pohonné hmoty zdražují o deset haléřů,“ řekl Právu analytik společnosti Finlord Boris Tomčiak.

V létě by se podle něho ceny pohonných hmot mohly pohybovat ještě minimálně o korunu výše nad současnou úrovní. „V případě benzínu by průměrná cena benzínu mohla překročit 33 korun, u nafty by to mohlo být kolem 32 korun,“ uvedl.

Tomčiak při tom upozornil, že jde o průměr. „Na některých exponovaných místech, třeba na dálnici u Prahy nebo na Vysočině, se ceny mohou vyšplhat až na 35 korun za litr,“ dodal. Podobně vysoké ceny mohou být i v hlavním městě.

Ropa rekordně zdražuje

Důvody zdražování ropy na světových trzích jsou podle Tomčiaka jednoznačné. „Zásoby ropy ve světě klesají. Mezinárodní energetická agentura ve středu zveřejnila svůj měsíční výhled, podle něhož už přebytek zásob, jehož jsme byli svědky v posledních třech letech, úplně zmizel. Zásoby ropy se dokonce dostaly o jeden milión tun pod dlouhodobý průměr. Ještě v roce 2016 to přitom bylo 300 miliónů tun nad dlouhodobým průměrem,“ uvedl Tomčiak.

V druhé polovině roku se čeká další snižování zásob ve světě, protože spotřeba je v současné době vyšší, než je nabídka. A to navzdory tomu, že ve Spojených státech produkce ropy stále roste a v současnosti činí 10,7 miliónu barelů ropy denně. Ani to nestačí spotřebu ropy pokrýt.

Spekulanti sázejí na růst cen

Zdražování bude pokračovat. „Cena severomořské ropy Brent už dosáhla 80 dolarů za barel a zdražení na 85 dolarů za barel nemůžeme vyloučit už v květnu,“ dodal Tomčiak.

Tlak na růst ceny ropy není podle něho způsoben jen situací na trhu, ale hlavně spekulanty. „Jejich pozice na růst ceny ropy jsou rekordně vysoké. Spekulanti očekávají další zvyšování,“ vysvětlil.

To vše se u pump v Česku promítne o to více, že koruna pokračuje v oslabování vůči dolaru. Zatímco ještě počátkem února se dolar prodával za 20,16 korun, závěrem minulého týdne stál 21,78 korun.