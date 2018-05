Jiří Vavroň, Právo

Podle domácích expertů o ekonomických problémech v Česku hodně hovoříme a máme dobré vize. „Horší je to s konkrétními činy na jejich nápravu,“ dodává finanční poradce František Macháček.

„Právě jsem si přečetl, že ministerstvo dopravy má novou koncepci rozvoje dálnic. Nic proti tomu, ale zatím jsme neplnili ani původní koncepci rozvoje dálniční sítě, máme stále čtyři pět významnějších hraničních přechodů, což je na ekonomiku našeho typu málo,“ konstatoval ekonom Petr Zahradník.

České hospodářství je však v dobré kondici. „K tomu, abychom si udrželi slušné tempo růstu, nemusíme vymýšlet něco nového. Stačilo by, kdybychom odstraňovali chronicky známé nedostatky,“ uvedl Zahradník.

Zejména v energetice bychom mohli hrát v celoevropském kontextu významnou roli ekonom Petr Zahradník

„Sem patří především nedostatečná kvalita veřejné správy. Lidsky řečeno schopnost jasně rozhodnout o skutečných klíčových prioritách země a ty pak skutečně rozvíjet. Zejména v energetice bychom mohli hrát v celoevropském kontextu významnou roli. Máme i dostatek kvalitních IT pracovníků, ale velmi málo nových vlastních digitálních technologií,“ vyjmenoval Zahradník.

Podobně hovoří MMF, který mimo jiné ČR doporučil zefektivnit státní správu a zrušit pobídky pro montovny.

Celý český daňový systém by si podle fondu zasloužil revizi a namísto daňových úlev pro velké firmy ve zpracovatelském průmyslu by stálo za to zaměřit podporu spíše na technologicky vyspělejší investory.

Není od věci znovu se zamýšlet nad důchodovou a zdravotnickou reformou. Lukáš Kovanda, Cyrrus

Také podle hlavního ekonoma společnosti Cyrrus Lukáše Kovandy je důležité myslet na investice, které prospějí ekonomice. „Není od věci znovu se zamýšlet nad důchodovou a zdravotnickou reformou, protože stárnutí populace a z toho rostoucí náklady na zdravotní a sociální péči patří v Česku k problémům, které jednou budeme muset skutečně řešit,“ upozornil.

Zaměřit se na reformu zdravotnictví ostatně doporučuje i MMF, stejně jako na podporu pracujícím matkám a podporu výstavby bytů. Podle Zahradníka by se měla zvýšit i síla českého kapitálu, jeho podíl na vlastnictví významných firem.

„Posílilo by to nejen českou ekonomiku, snížilo množství kapitálu, který plyne do zahraničí ve formě dividend, ale také by to posílilo tlaky na vládu, její ochotu provádět ekonomické reformy,“ dodal.