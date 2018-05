tov, Novinky, ČTK

„Jardo klame,” napsal na Twitteru slovenský podnikatel Tkáč. Dodal, že místo placení Tvrdík podal 40 předběžných opatření. J&T je podle něj připravena přijmout platbu zákonnou cestou a „odevzdat klíče”.

Jardo klame. Obrovské úsile nájsť dohodu ale stále bez úspechu. Namiesto platenia podal 40 predbežných opatrení. Sme pripravený okamžite prijať platbu zákonnou cestou a odovzdať klúče. https://t.co/xqbfh3Zacr — Patrik Tkac (@TkacPatrik) May 18, 2018

J&T ve čtvrtek sesadila představenstvo CEFC Europe a dosadila do něj vlastní lidi. Společnost mluví o „nepřátelském převzetí”. Změna je již zapsána v obchodním rejstříku, zaměstnanci se o ní dočetli na dveřích firmy. J&T si krokem podle vlastních slov chce pohlídat, že bude dluh uhrazen. Podle CEFC China jsou peníze připravené a termín pro zaplacení je v pátek.

Zadlužená CEFC se dostala do problémů poté, co jejího šéfa Jie Ťien-minga, který je i poradcem českého prezidenta Miloše Zemana, začali v Číně vyšetřovat. Nejčastěji se mluví o případech korupce v Africe. Do CEFC vstoupila velká státní čínská firma CITIC, která ujišťuje, že zajistí pokračování investic.

Hlava XII. Zakon nepocita s tim, ze veritel nechce zpet svoje penize. J&T bezduvodne odmita prijmout penize, prestoze je CITIC k zaplaceni CEFC China radne zmocnen. https://t.co/Q5D2zdwd8f — Jaroslav Tvrdik (@JaroslavTvrdik) May 17, 2018

J&T Private Investments (JTPI) v pátek uvedla, že je připravena k dalším jednáním se společností CITIC o splacení závazků CEFC. Ve stanovených lhůtách ale nebyl dohodnutý způsob splacení, proto J&T začala chránit svou investici, řekl mluvčí JTPI Petr Málek.

Poukázal také na vyjádření dosavadního místopředsedy CEFC Europe Jaroslava Tvrdíka, že veškeré závazky vůči skupině J&T budou uhrazeny do pátečního odpoledne. „Jaroslav Tvrdík na Twitteru mluví o penězích, kterými dle našich informací CEFC nedisponovala," napsal mluvčí JTPI.

CEFC China Energy dluží skupině J&T 450 miliónů eur (11,5 miliardy Kč). Pohledávku má zaplatit čínský státní konglomerát CITIC Group, který má v CEFC Europe podíl 49 procent. JTPI už dříve uvedla, že bude jednat s firmou CITIC, kterou považuje za důvěryhodného a transparentního partnera.

CEFC China v pátek označila změny CEFC Europe za pokus J&T o nepřátelské převzetí firmy a jejích aktiv v Česku. Je také připravena proti J&T podniknout právní kroky. Z prohlášení CEFC China vyplývá, že neuznává změny v představenstvu CEFC Europe, při kterých přišel Tvrdík o funkci, počítá nicméně se splacením závazků vůči J&T.

Čínská CEFC si před časem vybrala ČR jako sídlo svých evropských aktivit, v Česku zároveň koupila podíly v několika firmách. Má je například v aeroliniích Travel Service (vlastník ČSA) nebo cestovní agentuře Invia.cz, ovládá Pivovary Lobkowicz Group, strojírenský a metalurgický podnik Žďas Žďár nad Sázavou, fotbalovou Slavii i stadión v Edenu. Za dluhy ručí CEFC mimo jiné budovou bývalé Živnobanky v centru Prahy, administrativním komplexem Florentinum nebo fotbalovou Slavií.