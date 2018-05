ČTK

Českou obžalobu na šestici mužů podali olomoučtí vrchní státní zástupci loni v květnu. Kvůli obvinění z podvodného ovládnutí společnosti poslali k soudu pět bývalých manažerů MUS - Antonína Koláčka, Marka Čmejlu, Jiřího Diviše, Oldřicha Klimeckého a Petra Krause. Šestým obžalovaným je bývalý náměstek ministra průmyslu Robert Sýkora, který se má zodpovídat z přijetí úplatku. Někdejší šéfové MUS vinu odmítají, vinnými z podvodů a praní špinavých peněz je však už uznaly švýcarské soudy.

Manažer odsouzený v kauze Mostecké uhelné Petr Kraus

FOTO: Jan Handrejch, Právo

„Trestnímu řízení v České republice brání překážka uznávaná již římským právem, a to zákaz dvojího odsouzení za tentýž skutek,” prohlásila nyní Zelenková. Zopakovala také svůj dřívější výrok, že další kroky učiněné v rámci trestního řízení v ČR v této kauze jsou zjevným plýtváním prostředků daňových poplatníků. Upozornila, že obžalovaní se připravují na nástup do vězení ve Švýcarsku.

Advokátka také podotkla, že obžalovaní navrhli pražskému soudu před nařízením termínů hlavního líčení předběžné projednání obžaloby, přičemž argumentovali jednak pravomocným skončením věci před švýcarským odvolacím soudem, jednak promlčením trestního stíhání. „Do dnešního dne obžalovaní na tyto své návrhy neobdrželi žádnou reakci Městského soudu v Praze,” napsala.

Soud v Bellinzoně potrestal exmanažery v kauze MUS nepodmíněnými tresty od roku a čtyř měsíců do čtyř let a čtyř měsíců

Předsedkyně senátu pražského městského soudu Silvie Slepičková zatím stanovila termíny hlavního líčení od října do dubna příštího roku. „Hlavní líčení bylo nařízeno proto, že ze Švýcarska ani od obžalovaných nemáme žádnou informaci o tom, že by pravomocně uložené tresty vykonávali nebo je již vykonali,” sdělila mluvčí soudu Markéta Puci.

Soud v současné době stále čeká na odpovědi od Švýcarů, na které se počátkem letošního roku obrátil s žádostí o právní pomoc. Právě na základě švýcarských rozhodnutí chce senát Slepičkové posoudit, zda jde v případě české a švýcarské obžaloby o totožný skutek, či nikoliv. „Rovněž žádáme o vyjádření, jaké kroky a v jakém časovém výhledu budou následovat ohledně výkonu uložených trestů,” doplnila mluvčí.

Antonín Koláček na archivním snímku

FOTO: Milan Malíček, Právo

Soud by podle Puci trestní stíhání zastavil v případě, pokud by byl obžalovaný v jiném státě za tentýž skutek pravomocně odsouzen, potrestán a trest by si již vykonával nebo vykonal.

Federální trestní soud v Bellinzoně potrestal exmanažery v kauze MUS nepodmíněnými tresty od roku a čtyř měsíců do čtyř let a čtyř měsíců. Švýcarský nejvyšší soud koncem loňského roku nařídil přezkoumání výše trestů uložených Klimeckému, Divišovi a Čmejlovi, odvolání Koláčka a Krause zamítl. V Česku hrozí manažerům až desetileté vězení. Podle olomouckých žalobců způsobili státu škodu nejméně 3,2 miliardy korun.