Pro výstup do oblasti Václavského náměstí lze využít stanici Můstek, radí dopravní podnik.

„Pro přestup z linky A na linku C doporučujeme vystoupit ve stanici Můstek a dále využít linku B do přestupní stanice Florenc. Pro přestup z linky C na linku A doporučujeme vystoupit ve stanici Florenc a dále využít linku B do přestupní stanice Můstek,“ dodala mluvčí.

Stanice Muzeum byla takto uzavřena poprvé o víkendu 14. a 15. dubna. Do konce prázdnin dopravní podnik plánuje obousměrnou uzavírku stanice Muzeum A ještě 23. a 24. června a 21. a 22. července.

Po víkendu bude i nadále zavřené nástupiště Muzeum A ve směru na Nemocnici Motol, práce by zde měly skončit 20. června.