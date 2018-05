Jakub Svoboda, Právo

Bilance zahraničního obchodu v národním pojetí skončila v březnu přebytkem 18,7 miliardy korun, kladné saldo tak bylo meziročně o šest miliard korun nižší, informoval Český statistický úřad.

„Expanze českého exportního průmyslu se zřetelně dostává do potíží a první volavkou se zdá být automobilový průmysl. Období rekordně nízké nezaměstnanosti pro firmy znamená jedno: nejsou lidé na rozšiřování výroby,“ uvedl analytik Raiffeisenbank Jakub Červenka.

Za meziročním poklesem přebytku obchodní bilance bylo podle statistiků hlavně snížení kladného salda obchodu s motorovými vozidly o 4,9 miliardy Kč a ostatními dopravními prostředky o 2,2 miliardy Kč.

Světový trh s auty zpomaluje

„Už z dat maloobchodu vyplynulo, že ani tržby automobilek nerostou do nebe. Auta přestávají měsíc co měsíc přifukovat přebytek obchodní bilance,“ poznamenala analytička Next Finance Markéta Šichtařová.

V březnu obchodní bilanci ublížilo také to, že se deficit bilance s koksem a rafinovanými ropnými produkty prohloubil o miliardu korun. Naopak příznivý vliv na celkovou bilanci měl především nižší schodek v obchodu s ropou a zemním plynem o 1,8 miliardy Kč a chemickými látkami a přípravky o 1,6 miliardy Kč. V meziročním srovnání klesl v březnu vývoz o 7,9 procenta na 308,2 miliardy korun a dovoz o 6,6 procenta na 289,5 miliardy Kč. Letošní březen měl však o dva pracovní dny méně než loňský.

Od začátku roku se meziročně snížil vývoz o 2,3 procenta a dovoz o 1,1 procenta. „Mírnější pokles dovozu v porovnání s vývozem dokazuje, že je aktuální kondice domácí poptávky lepší než kondice poptávky zahraniční,“ poznamenala Šichtařová.

Zahraniční obchod Česka se státy EU skončil přebytkem 60,7 miliardy korun, meziročně byl o šest miliard nižší. Schodek obchodu se státy mimo Unii se prohloubil o 0,3 miliardy na 40,2 miliardy korun.