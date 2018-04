Růst britské ekonomiky se téměř zastavil

Růst britské ekonomiky v letošním prvním čtvrtletí prudce zpomalil, činil 0,1 procenta, zatímco v předchozích třech měsících to bylo 0,4 procenta. Je to nejslabší mezičtvrtletní tempo od roku 2012. Ve své předběžné zprávě to v pátek uvedl britský statistický úřad. Zpomalení růstu se s ohledem na chladnou zimu očekávalo, ale nikoli v takovém rozsahu.