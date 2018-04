Pavel Karban, Právo

„Situace je už hodně rozpracovaná, svědčí o tom zprávy z Evropské rady zaměstnanců, kde nám bylo sděleno, že v zásadě už v září musí být vydán kontrakt na prodej firem, v listopadu by měl být podepsán a od 1. ledna příštího roku už musí v těch šesti továrnách být nový vlastník,“ popsal Prak. Prohlásil, že vedení AMO odborům jako zástupcům zaměstnanců prodej dlouho tajilo.

„O ničem nevíme”



Fakt, že by od ledna patřila huť jiné firmě, ale odmítl generální ředitel a předseda představenstva AMO Ašók Patil.

„Žádné lhůty nám dosud představeny nebyly, protože jsme teprve ve fázi, kdy Evropská komise (EK) má do 23. května rozhodnout, zda bude kompenzační balíček akceptovat. Předpokládáme, že harmonogram se dozvíme společně s tímto rozhodnutím, pokud bude kladné. V každém případě by prodej podniku trval řadu měsíců,“ upozornil.

Podobně zareagoval na informaci odborů i ministr průmyslu a obchodu v demisi Tomáš Hüner (nestraník za ANO), který spolu s premiérem v demisi Andrejem Babišem (ANO) jednal v úterý dopoledne s vedením i odbory AMO. „Slyším to poprvé. Nezaznělo to ani na jednání s vrcholovým vedením hutě, ani s odboráři. Kdyby k tomu prodeji mělo takto dojít, tak by dnes už museli být známi noví vlastníci hutí,“ potvrdil s tím, že z hlediska toho, že by měl probíhat nějaký tendr či výběrové řízení, tak jak ho zná on, tak si myslí, že půl roku je šibeniční termín, který nejde dost dobře splnit.

Výroba bude pokračovat, ujišťuje firma



V souvislosti s akvizicí italské ocelárny předložila skupina ArcelorMittal tzv. kompenzační balíček. Jeho součástí je prodej šesti podniků v Evropě, mezi nimi i ostravské huti. Pokud jej EK přijme, huť zůstane plně v provozu i nadále, ale pod novým vlastníkem. Generální ředitel AMO Patil po jednání s premiérem uvedl, že proces analýzy a konzultací v EK stále probíhá a bude ukončen 23. května. „Ujistili jsme jej (Babiše), že v případě prodeje ostravské huti bude výroba pokračovat naplno, bez redukce kapacit nebo ztrát pracovních míst.

Dle sdělení EK schválí Komise navrhované kompenzace pouze tehdy, bude-li přesvědčena, že podniky, které jsou určeny k prodeji, budou v rukou nového majitele i nadále provozovány dlouhodobě a udržitelně. Všechny následné kroky budou probíhat pod dohledem EK,“ nastínil předseda představenstva ostravské huti.

Odboráři mají podle Praka v souvislosti s případným prodejem hutě strach, a to hned z několika věcí. „Máme obavy, protože dnes obchod, nákup, prodej, všechno běží přes korporátní linii, aby některé naše zakázky nekončily třeba v Polsku. To zaprvé. Zadruhé máme tady věci, jako jsou třeba emisní povolenky, které vlastníme jako firma, a tady máme obavy, aby se nedostaly z naší firmy pryč,“ upozornil odborář.

Premiér v demisi Babiš řekl, že pro vládu je důležité, aby případný nový majitel byl seriózní investor, aby firmu rozvíjel, aby udržel zaměstnanost. „Budeme to detailně sledovat, protože je to klíčové pro celý region stejně jako OKD,“ poznamenal a dodal, že uklidnil odboráře. „Není důvod k nějaké panice, není pravda, že by měla firma propouštět.“