Brusel chce sebrat peníze střední Evropě a poslat je na jih, píšou Financial Times

Desítky miliard eur z fondů Evropské unie by mohly po roce 2020 místo do zemí střední a východní Evropy, jako jsou Polsko, Maďarsko nebo Česko, putovat spíše do jižních států těžce zasažených nedávnou finanční krizí, tedy třeba do Španělska či Řecka. Na svém webu to napsal list Financial Times (FT) s odkazem na návrhy dokumentů Evropské komise.