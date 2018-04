Novinky

„Když si mladá rodina vezme dostupnou hypotéku, dostane se snadno do situace, že nebude moci hypotéku splácet,“ řekl ředitel měnové sekce ČNB Tomáš Holub.

Bývalý guvernér ČNB, europoslanec Luděk Neidermayer, upozornil, že hypotéky jsou extrémně dostupné, což postupně pomine. Už koncem loňského roku se dostal úrok nad dvě procenta a nyní se blíží 2,5 procentu: „Sazby jsou historicky nízké. Je otázka, zda ti lidé, co si vzali hypotéku s úrokem dvě procenta, se vrátí k normálu ze dvou na čtyři procenta, tak to může u běžné hypotéky znamenat 2000 měsíčně.“

Holub hájil i loňskou snahu omezit hypotéky tak, aby nepokrývaly celou cenu nemovitosti: „Podobné zákonné úpravy mají centrální banky v řadě zemí. Jedno z poučení z hypotéční krize je, že centrální banky potřebují opatření, aby mohly zasáhnout.“

Povinnost ale poslanci nakonec odmítli, takže vše skončilo jen u doporučení. ČNB však požaduje opět stanovit hranici. „V druhém čtvrtletí 2017 činil podíl hypoték, kde je podíl hypotéky na nemovitosti 80 až 90 procent 28 procent, a ne doporučených patnáct. Už se k tomu blíží, banky se doporučení začaly přizpůsobovat, ale nebylo to přizpůsobení okamžité,“ řekl Holub. Jak dodal, pouhé doporučení nemusí stačit: „Je tu nebezpečí, že doporučení nemusejí dodržovat agresivnější hráči trhu.“

Před šestnácti dny ratingová agentura Moody´s navíc zveřejnila varování, že české komerční banky se nedrží limitů, jak vysokou část nemovitosti lze hradit z hypotéky.

Krize začínají u realitních bublin



Niedermayer zprávu komentoval slovy: „Je to konstatování faktu, hypotéky rostou.“ Upozornil ale na skrytou hrozbu: „Velká část krizí vznikala na realitních trzích, ceny nemovitostí byly vysoké a lidem to připadalo normální. Když úroky stouply, lidi nemohli hypotéky splácet, ceny klesly a banky se dostaly do krize.“ Jak ale dodal: ”Není to určitě nebezpečí, které se týká měsíce, čtvrt roku, roku.“ Proto je i podle něj důležitá nějaká regulace.

Niedermayer ale upozornil, že i když byty a hypotéky nejsou nedostupné, ceny bytů jsou vysoké. Zmínil, že když činí cena na metr čtvereční v Praze 60 000 korun, i člověk s nadprůměrným platem si za jednu měsíční výplatu koupí jeden metr plochy bytu.

„Zásadní je zvýšit nabídku bytů,“ dodal Niedermayer. „U nás velmi často nastává, že všechno zařídí centrální banka. To je všechno špatně. Čím více se toho očekává od centrální banky, tím je to horší.”

„Já bych nekladl rovnítko mezi dostupnost hypotéky a bytu,“ řekl Holub, když zmínil, že developeři si jsou vědomi dostupnosti hypoték a dokáží odhadnout, kolik lidé mnohou měsíčně splácet, a podle toho stanovují ceny. Hlavním problémem je však podle Niedermayera váznoucí výstavba bytů, což trvá desetiletí.