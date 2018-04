Češi jedí stále víc medu, dováží se hlavně z Ukrajiny

V Česku se loni vyrobilo 9,4 tisíce tun medu. V roce 2016 byla tuzemská spotřeba medu 0,9 kilogramu na osobu, za deset let narostla o 50 procent. Nejvíc se ho do Česka dováží z Ukrajiny. Rostoucí spotřeba medu je dlouhodobější trend, nejméně medu jedli Češi v polovině 60. let, informoval v pátek Český statistický úřad.