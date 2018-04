Britské firmy nezajímá nové referendum o brexitu, chtějí stabilitu

Ve Velké Británii sílí volání po novém referendu, jež by mohlo zvrátit brexit. Má to však háček. Britské firmy, které byly dosud k vystoupení z EU spíše kritické, něco takového nepodporují. Upřednostňují totiž jistotu. V úterý to napsal server Bloomberg.