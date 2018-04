Tomáš Volf, Novinky

Češi mají naději, že se na letošní dovolené v zemích platících eurem budou cítit o trošku bohatší. Eura ve směnárně nakoupí levněji než před rokem či dvěma. Trend posilování, který koruna vůči euru nastoupila po skončení intervencí ČNB loni na jaře, bude podle většiny oslovených analytiků ještě pokračovat.

V létě by se koruna měla podívat pod hranici 25 korun za euro ekonom KB Marek Dřímal

„Celý tento rok bude hrát ve prospěch levnějších dovolených a nákupů v zahraničí. Počítáme s dalším posilováním koruny vůči euru i dolaru. Do konce srpna by se měla dostat mírně pod 25 korun za euro a pod 20 korun za americký dolar. Obecně lze tak říci, že se vyplatí odkládat nákup zahraniční měny na co nejzazší termín,” řekl Novinkám analytik Raiffeisenbank František Táborský.

„Koruna i v tomto roce dále dohání svůj potenciál po více než třech letech kurzového závazku ČNB, kdy kurz neměl možnost přirozeně posilovat. Tuzemská ekonomika zažívá nejlepší časy a je premiantem i v mezinárodním srovnání, z čehož těží i koruna,” popisuje důvody posilování.

Konflikt by koruně škodil

Na druhou stranu vyjmenovává i možná rizika, která by korunu mohla oslabit. Mezi nimi uvádí pomalejší zvyšování sazeb ČNB, než se čeká, nebo riziko většího geopolitického konfliktu.

„To se vždy podepíše nejistotou na trhu a odlivem peněz z rozvojových ekonomik, do kterých koruna stále spadá,” upozornil.

Kurz koruny k euru držela dlouhá léta ČNB pomocí intervencí nad hranicí 27 korun za euro. Intervence centrální banka ukončila loni v dubnu a koruna od té doby posílila k euru zhruba o 1,70 koruny.

„Koruna podle mě může během nadcházejících měsíců vůči euru ještě mírně posílit a přiblížit se více úrovni 25 korun za euro. Inflace v ČR sice v prvním čtvrtletí značně zpomalila, ale situace na pracovním trhu hraje inflaci ve střednědobém horizontu jednoznačně do karet. ČNB tak může začít uvažovat o zvýšení úrokových sazeb dříve než v závěru letošního roku. A to by mohlo pomoci i koruně,“ řekl Novinkám analytik společnosti Akcenta Miroslav Novák.

Mírné posílení koruny očekává ve druhém čtvrtletí i vůči americkému dolaru, a to k hladině 20 korun za dolar a níže.

Vývoj kurzu dolaru

„Na kurz koruny budou mít největší vliv dva faktory: geopolitické napětí ve světě a politika České národní banky. My doufáme, že poměřování sil velmocí neskončí konfliktem a naopak se situace začne uklidňovat. To by mělo prospět investičnímu prostředí i důvěře investorů v globální ekonomiku. Za těchto předpokladů by měl dolar oslabovat, protože by investoři hledali výnosnější, ale zároveň rizikovější příležitosti,” komentoval ekonom Komerční banky Marek Dřímal

Koruně by se podle něj mělo v příštích měsících dařit. Očekávaný růst inflace přiláká na český trh obchodníky, kteří budou sázet na další zvyšování úrokových sazeb České národní banky.

„Podle našich odhadů by měla koruna vůči euru do konce června posílit na 25,10 koruny za euro. V létě by se dokonce koruna měla podívat pod hranici 25 korun za euro. Posilování koruny vůči euru a zároveň eura vůči dolaru prospěje kurzu české měny vůči zeleným bankovkám. Domníváme se, že se kurz do konce června dostane těsně pod hranici 20 korun za dolar,“ dodal Dřímal.

Sobíšek: Očekávám spíš stagnaci



Ekonom UniCredit Bank Pavel Sobíšek je ale skeptičtější.

„Kdo by se rozhodl věřit kurzovým prognózám ČNB, měl by nákup eur i dolarů odložit až na poslední chvíli. Kurz by podle ČNB měl už do konce tohoto čtvrtletí spadnout pod hranici 25 korun za euro. Osobně o takovém vývoji ale nejsem přesvědčený a spíš čekám až do léta stagnaci kurzu eura ke koruně kolem současných úrovní. V takovém případě na okamžiku nákupu eur nezáleží,“ soudí ekonom.

„Výhled kurzu amerického dolaru vidím jako nejistější. S ohledem na dlouhodobý ekonomický výhled je zřejmě pravděpodobné další oslabování dolaru, to ale může být dočasně vyrovnáváno zvyšováním úrokových sazeb amerického Fedu. Každopádně platí, že ani s nákupem dolarů není nutné extrémně spěchat,“ dodal.

Posílení české měny k dolaru považuje za pravděpodobné i ekonom ING Jakub Seidler. Co se týče kurzu koruny k euru, do léta se podle něj koruna spíše bude držet nad hranicí 25 korun za euro. Důležitá podle něj bude i rétorika centrální banky. „ČNB na rozdíl od minulého roku nechce trhu příliš naznačovat další zvyšování sazeb – právě proto, aby to nevedlo k dalšímu posílení koruny,” upozornil.