Novinky, ČTK

Nová americká cla na dovoz oceli ve výši 25 procent a na dovoz hliníku ve výši deseti procent vstoupila v platnost 23. března. Pro EU a dalších šest států platí do 1. května výjimka. Do té doby chtějí USA vyřešit dlouhodobé dohody. Americký prezident Donald Trump s výjimkami přišel po naléhání amerických firem i některých politiků, kteří se obávali odvetných opatření.

Evropská komise má strach, že zahraniční výrobci oceli zasažení americkými cly se nyní budou snažit přesměrovat svůj export do Evropské unie. Začala proto zkoumat, zda nová americká cla nevedou k nárůstu dovozu oceli do EU, který by vyžadoval opatření na ochranu evropského ocelářského průmyslu.

Šetření by mohlo trvat až devět měsíců a mohlo by vést k tomu, že EU uvalí vlastní cla či kvóty na dovoz oceli.