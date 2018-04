ČTK, Právo

Nejnižší podání stanovil věřitelský výbor na 160 miliónů. V dražbě svedli napínavý souboj dva uchazeči, minimální příhoz byl půl miliónu. Rusky hovořící vydražitel by měl za podnik zaplatit do 30 dnů, tedy do 14. května.

Podle obchodního rejstříku patří společnost Poldi skupině Rucarto Limited zapsané na Kypru. Loni byl provoz podniku většinou zastavený. Fungování už před několika lety začaly komplikovat dluhy, například dodavatelům materiálů, energií a dalším, které dosáhly stovek miliónů korun. Následkem bylo zpožděné vyplácení mezd, a to i o několik měsíců.

V části areálu podniku s dlouhou tradicí, který v 90. letech patřil Vladimíru Stehlíkovi, se ale stále pracuje. Fungují zde například strojírny, které se od nyní vydražené firmy oddělily už v roce 1992. [celá zpráva]