Konsorcium SkyToll a CzechToll nabízí satelitní technologii, která tak pravděpodobně nahradí mikrovlnné brány.

„Nejvýhodnější nabídku podal Czech Toll a Sky Toll za 10,75 miliardy korun, je to cena za vybudování nového systému a jeho desetileté provozování,“ uvedl ministr dopravy Dan Ťok na tiskové konferenci po jednání vlády.

„Když si to porovnáme s tím, co jsme měli od bývalého provozovatele (Kapsche) - tak za 10 let stát zaplatil 24 miliard,“ dodal ministr. V současné době je přitom systém mýta rozšířen o 900 kilometrů silnic první třídy. Upřesnil, že nyní běží termín 15 dní na odvolání. S protesty a napadáním prý ministr počítá, trvá ale na tom, že tendr byl vypsán dobře.

Smlouva zatím nebude



S vítězem je ještě třeba podepsat smlouvu, což ovšem v tuto chvíli ministerstvu dopravy zapovídá předběžné opatření antimonopolního úřadu. Ten vede kvůli této soutěži hned tři různá šetření. Soutěž napadl i současný provozovatel, rakouský Kapsch.

Francouzskou firmou Sanef vlastněný SkyToll spravuje mýto na Slovensku, česká společnost CzechToll patří do skupiny PPF miliardáře Petra Kellnera. V konsorciu s firmou Kapsch je přitom i banka ČSOB a jiná firma ze skupiny PPF, telekomunikační operátor O2. Další ze čtyř uchazečů byli maďarský National Toll Payment Services a německá firma T-Systems.