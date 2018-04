tov, Novinky, ČTK

Rakouská firma Kapsch tvrdí, že se musí ohradit proti „trvajícím manipulativním a lživým útokům ze strany ministra dopravy”. Ťok to považuje za součást snahy Kapsche docílit zrušení mýtného tendru na provoz mýtného systému po roce 2019.

„Poškozuje tím nejen zájmy firmy v tuzemském výběrovém řízení, ale může to mít dopad i na naši globální pověst a vztahy s dalšími zákazníky,“ řekl šéf Kapsch ČR Karel Feix.

Kapsch v této souvislosti zaslal ministru dopravy předžalobní výzvu, aby ihned zanechal dalších útoků a ve stanovené lhůtě se za své výroky omluvil. Podle Feixe by si měl Ťok uvědomit, že nevystupuje jako soukromá osoba, ale představitel státu, a jeho výroky zejména v probíhajícím tendru považuje za nepřípustné.

Ťok: Kapsch se bojí neúspěchu



Kapsch má v tendru na výběr mýta podle Ťoka stejnou šanci uspět jako všichni ostatní uchazeči. „To jsem nikdy nezpochybňoval. Je to ale právě Kapsch a její ředitel Feix, kdo se zjevně obává, že se mu to nepodaří, a proto se snaží soutěž všemožně napadat s cílem dosáhnout jejího zrušení. Předžalobní výzvu chápu jako součást tohoto tažení," uvedl.

Namísto jednání o změně technických podmínek výběru mýta Kapsch nesmyslně opakuje, že k nim nechceme přistoupit, a proto sleva není možná. ministr dopravy Dan Ťok

Poslední série údajných manipulací ministra dopravy s veřejností se podle Kapsche týká údajných slev při provozování stávajícího mýta. Kapsch odprezentoval, že při aplikaci podmínek stávajícího výběrového řízení na současné mýto by klesla jeho provozní nákladovost z 15 na 8,6 procenta. V řeči peněz by to znamenalo nejméně půlmiliardovou roční úsporu oproti současným nákladům ve výši 1,5 miliardy ročně.

Ťok poté vyzval Kapsch, aby snížil provozní náklady ihned, přestože si prý musí být vědom nerealizovatelnosti tohoto úkolu. [celá zpráva] K tomu, aby bylo možno slevu poskytnout, by totiž nejdříve muselo ministerstvo dopravy změnit základní technické podmínky. Kapsch podle sdělení zlevnění výběru již před dvěma roky navrhoval, ale ministerští úředníci tyto návrhy při sjednávání dodatků odmítli.

Jde o to, že v novém tendru se mění některé podmínky, například požaduje menší počet výdejních míst pro mýtné „krabičky” - palubní jednotky. Také nepočítá s vyplácením bonusu za úspěšný výběr mýta jako ten současný.

Změny lze přijmout velmi rychle



Ťok argumentaci firmy odmítá. „Na mojí výzvě, aby Kapsch snížil provozní náklady, nebylo nic populistického. Pouze jsem reagoval na veřejné tvrzení pana ředitele, že je možné systém provozovat mnohem levněji. Namísto jednání o změně technických podmínek výběru mýta ale Kapsch nesmyslně opakuje, že k nim nechceme přistoupit, a proto sleva není možná. Není to pravda, příslušný dodatek ke smlouvě můžeme přijmout velmi rychle," dodal ministr.

Do výběrového řízení na provoz mýtného systému po roce 2019 se hlásí vedle Kapsche slovenský výběrčí SkyToll, maďarský National Toll Payment Services a německá firma T-Systems. Kapschi skončila smlouva na provoz mýtného už na konci roku 2016, ministerstvo s ním ale smlouvu prodloužilo, protože se nepodařilo stihnout vypsat tendr.