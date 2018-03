Jiří Novotný, Právo

Mýtné se má podle podmínek tendru, který nyní probíhá, rozšířit v ČR od roku 2020 o dalších 900 kilometrů silnic první třídy. Skutečně zvažujete toto opatření obejít nulovým mýtným na jedničkách?

Rozhodně neplánuji, že by na všech zpoplatněných silnicích první třídy bylo nulové mýtné, tedy že by je kamióny projížděly zadarmo. Jsme pouze připraveni se po roce 2020 podívat, jestli to nezavést na vybraných úsecích, kde by se vyskytl vážný problém s objížděním kamiónů po silnicích druhé a třetí třídy. Nepředpokládám ale, že by k objíždění mohlo dojít masově. Navíc může být na okreskách umístěna dopravní značka zakazující jízdu kamiónů, pokud to příslušný správní silniční úřad povolí.

Z čeho čerpáte přesvědčení, že kamiónů na silnicích druhé a třetí třídy po rozšíření mýtného moc nepřibude?

V Německu se od letošního 1. července rozšíří mýtné pro nákladní vozidla nad 7,5 tuny ze 14 000 na 40 000 kilometrů.

Přehlcení okresek se přitom Němci neobávají. I z tohoto hlediska jde v České republice o umělou kampaň, kterou odpůrci rozšíření mýta usilovně vedou.

Nám jde o to, vrátit kamióny na ty komunikace, kam patří. Navíc jsme si prověřili, že kdyby si řidič kamiónu, jedoucí například z Břeclavi do německého Regensburgu, nastavil na navigaci trasu po silnicích, kde mýtné není, prodloužila by se mu cesta ze čtyř na deset hodin. Naopak při jízdě po dálnicích a jedničkách, kde bude po roce 2019 mýtné, by mu to trvalo šest hodin, tedy o pouhé dvě hodiny déle než dnes. Pochybuji, že by dopravní firmy do takového prodloužení jízdních časů šly, jen aby se vyhnuly placení.

Nedávno jste ujišťoval, že výběr mýta bude i na jedničkách efektivní. Kritici rozšíření o 900 kilometrů ovšem tvrdí opak...

Trvám na tom, že těch 900 kilometrů zvýší výběr mýtného ročně o 2 až 2,5 miliardy korun. Platí také můj slib, že většinu těchto peněz budeme ochotni poskytnout krajům na opravy silnic druhé a třetí třídy.

Mýtné poplatky se v Česku nezvyšovaly už řadu let. Nedozrál čas k takovému kroku?

Zdražení mýtného skutečně připravujeme, dojít by k tomu mělo od ledna 2019. S tímto požadavkem mne oslovil ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) a já mu dal za pravdu. Zadal jsem už úkol navrhnout novou výši poplatků a zda to nebude mít vliv na dotace, které dostáváme z fondů EU. Prostě abychom neudělali nějaký krok proti tomu, co v oblasti mýtného chce Evropská komise. Výsledný návrh předložím ke schválení vládě.

Nesveze se s vyšším mýtným pro kamióny i zvýšení cen dálničních známek, které musejí v Česku mít při průjezdu dálnicemi a vybranými silnicemi první třídy auta o hmotnosti do 3,5 tuny?

Dálniční známky se zdražovat určitě nebudou. Ta roční bude i v příštím roce nadále za 1500 Kč, měsíční za 440 Kč a desetidenní za 310 Kč. Musíme brát ohled na to, že v souvislosti s modernizací dálnice D 1 a opravami dalších komunikací je v ČR rekordně uzavírek. Zdražení dálničních známek by vůči řidičům nebylo fér.

Nemělo by se tedy na nejzatíženějších úsecích dálnic zakázat kamiónům předjíždět?

O tomto opatření jsem skutečně uvažoval. Dal jsem pokyn, aby se předjíždění kamiónům zakázalo alespoň ve dvoukilometrovém úseku za uzavírkou, ale Centrum dopravního výzkumu k tomu dalo negativní stanovisko. Znovu se tedy podívám na to, zda by nebylo možné osadit dálnici proměnnými i stálými dopravními značkami zákazu předjíždění kamiónů. Vzhledem k dodatku smlouvy s provozovatelem mýta Kapschem by se k tomu daly využít i mýtné brány, na něž by šlo takové dopravní značení umístit. Budeme se tím intenzivně zabývat.

Modernizace 160 kilometrů dálnice D 1 mezi Prahou a Brnem se prodlužuje a nebude hotova v roce 2020, jak jste donedávna sliboval. Bývalí ministři dopravy Petr Moos a Antonín Prachař (do roku 2016 člen ANO) však v nedělní debatě ČT zpochybnili i váš nový termín dokončení, tedy rok 2021. Podle nich to nelze stihnout. Co na to říkáte?

Plány jsou takové, že bychom skutečně měli v roce 2021 modernizaci této nejstarší a nejzatíženější tuzemské dálnice stihnout dokončit. Modernizace patří mezi stavby, pro něž není třeba opakovat EIA, tedy posouzení dopadu na životní prostředí. Ani ekologická organizace Děti Země už nebude moci tak jako dosud zasahovat do každého výběrového řízení na jednotlivé úseky D 1 a práce zdržovat. Že nový termín dokončení modernizace zpochybnil právě Prachař, mne nepřekvapilo. Jen mne udivuje, že tak činí právě člověk, který ve funkci ministra rozvrátil Ředitelství silnic a dálnic a zastavil řadu dálničních staveb.

Generálního ředitele Kapsche Karla Feixe jste 19. března veřejně vyzval k jednání o podstatném snížení částky, kterou stát této firmě platí za provozování nynějšího mýtného systému s branami. Feix se vyjádřil, že jej vaše výzva udivila a že je připraven s ministerstvem dopravy jednat, ale o provozování mýta od 1. ledna 2020. Nebyl to z vaší strany šprajc?

Reagoval jsem na tvrzení Feixe, že za podmínek, které ministerstvo dopravy stanovilo v tendru na mýto po roce 2019, by roční náklady na provoz stávajícího systému klesly z 1,5 miliardy na méně než jednu miliardu korun. Tedy z 15 na 8,6 procenta z celkově vybrané částky. Nadále jsem připraven s Kapschem o tom jednat a budu ho k tomu dál vyzývat. Musím přece konat s péčí dobrého hospodáře, a když Feix tvrdí, že něco takového je možné, tak ať to udělá hned. Vždyť do konce roku 2019 by se daňovým poplatníkům takovým krokem dalo ušetřit zhruba 750 miliónů korun.

