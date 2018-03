tov, Novinky, ČTK

Venezuelský bolívar klesl na černém trhu od dubna 2013, kdy se Maduro ujal funkce, vůči dolaru o 99,99 procenta. Částka v bolívarech, kterou bylo možné tehdy koupit za sto dolarů, má teď hodnotu jediného centu.

Maduro představil změnu jako opatření, které má ochránit Venezuelu před spekulanty a ekonomickou válkou vedenou USA proti členům Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC).

Podle kritiků opatření není žádným všelékem na venezuelský ekonomický chaos a je jen psychologickým manévrem, který má způsobit, aby Venezuelané zapomněli na dopady obrovského růstu cen označovaného jako hyperinflace.

Podle propočtů amerického profesora ekonomie Steva Hankeho z Hopkinsovy univerzity nyní dosahuje meziroční inflace ve Venezuele astronomických 8321 procent.

Venezuela's annual inflation rate for today, 3/22/18, is 8321%. This is a new all-time high. pic.twitter.com/89YO9Ca8Dg — Prof. Steve Hanke (@steve_hanke) March 22, 2018

Mobil za 14 miliónů



Změna sice vypadá jako revalvace, tedy zhodnocení měny, ekonomové ji však považují pouze za změnu nominální hodnoty, protože země nemění hodnotu oficiálního směnného kurzu. Venezuela podobně škrtala tři nuly na bankovkách před deseti lety.

Praktickým důvodem pro změnu je nepřehlednost vysokých částek, v současné době například chytrý telefon v nabídce venezuelského e-shopu stojí 14 107 150 bolívarů.

Zemi již pět let trápí recese, kvůli které milióny Venezuelanů trpí nedostatkem potravin a léků. Kritici obviňují ze současného stavu neschopnost vlády a korupci, Maduro tvrdí, že důvodem je nepřátelství západních zemí vůči němu a pokles cen ropy.

Problémy s těžbou ropy



Spotřebitelské ceny v zemi za 12 měsíců do února podle odhadů opozice stouply o 6147 procent. To je v souladu s odhady nezávislých ekonomů. Venezuela vlastní jedny z největších zásob ropy na světě a kdysi patřila k nejbohatším zemím Latinské Ameriky. Nyní má ale problém financovat těžbu ropy a produkce několik let po sobě klesá, za poslední rok více než o pětinu.

Kilogram cukru stojí v zemi nyní zhruba 250 tisíc bolívarů. Minimální měsíční mzda je necelých 400 tisíc bolívarů, což spolu s potravinovým bonusem činí na černém trhu 5,6 dolaru (116 korun). Nejvyšší nominální bankovkou je v současnosti bankovka v hodnotě 100 tisíc bolívarů, což na černém trhu odpovídá hodnotě 50 centů (deset korun), napsaly agentury AP a Reuters.

Dalším z plánů prezidenta Madura je zavedení digitální měny petro, která by byla krytá ropnými rezervami země.