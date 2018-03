Jiří Vavroň, Jan Holý, Právo

Radon přirozeně vyvěrá z některých pozemků a ve vyšších koncentracích se pak hromadí v budovách. Protože není cítit ani vidět, většina lidí jeho nebezpečí podceňuje. Podle odhadů odborníků se radon ročně podílí na smrti 900 lidí, kteří onemocní rakovinou plic. Podle statistik je tak druhou nejčastější příčinou této nemoci, hned po kouření.

Výskytu radonu v budovách je skutečně dobré věnovat pozornost, a to jak při zahajování stavby domu či bytu, tak při nákupech nemovitostí. Už jen z toho důvodu, že při koupi například starší budovy se může ukázat nutnost provést velké stavební úpravy, které by zabránily jeho pronikání do prostor domů.

Nejúčinnějším způsobem, jak vysoké koncentrace radonu odstranit, je systém řízené ventilace s rekuperací. Při stavbě lze také použít takzvané protiradonové izolace, které zabraňují pronikání nebezpečného plynu do budovy. U dříve postavených budov je však toto opatření těžko proveditelné.

Větší výskyt radonu není při prodeji nemovitosti důvodem k odstoupení od kupní smlouvy, jelikož radonové mapy území jsou veřejně dostupné informace Luděk Lošťák, firma Comfort Space

Nebezpečí odhalí radonová mapa. Ta je pravidelně aktualizována a obsahuje velmi podrobné informace o tom, jaké je riziko, že se v daném místě bude radon nacházet. Až na výjimky je radon velmi předvídatelný a existují lokality, kde je prakticky jistota, že zde budou nemovitosti radonu vystavené, například Jáchymov, Příbram apod. To platí o radonu unikajícím z podloží.

„Samozřejmě mohou existovat nemovitosti, kde bude radon v určité míře součástí stavby v přivezeném a použitém stavebním materiálu. To jsou však výjimky,“ řekl Právu tiskový mluvčí realitní kanceláře RE/MAX Tomáš Hejda.

Měření trvá dlouho

Podle něj, pokud se klient rozhodne, že chce úroveň radonu v nemovitosti přeměřit, je třeba počítat s tím, že opravdu kvalitní měření probíhají řadu měsíců a ideální období pro měření je v průběhu zimy. Krátkodobé měření například v létě, kdy se větrá, může vykázat naprosto irelevantní výsledky.

„Větší výskyt radonu není při prodeji nemovitosti důvodem k odstoupení od kupní smlouvy, jelikož radonové mapy území jsou veřejně dostupné informace,“ upozornil Právo Luděk Lošťák, majitel společnosti Comfort Space, která provádí technické kontroly nemovitostí a vydává k nim certifikát „Prověřená nemovitost“.

Pokud má kupující zájem získat o nemovitosti podrobné informace, nic mu podle Lošťáka nebrání nechat si další odborné posudky dopracovat tak, aby dostal odpovědi na všechny své dotazy. „V základu prověření současného technického stavu se tyto posudky nedělají, jelikož by výrazným způsobem prodražovaly celkový objem zpracovávaných informací,“ vysvětlil Lošťák.

Pozor na zateplení a výměnu oken

Nechat si přeměřit radon v domě a bytě doporučují experti zejména při rekonstrukcích, zateplování či výměně oken. Pokud dům zateplíme, vyměníme okna, může dojít k tomu, že se poruší přirozená cirkulace vzduchu.

Pokud je dům špatně izolovaný, může kvůli zlepšení tepelných vlastností domu dojít následně i ke zvýšení koncentrace nebezpečného plynu. Koncentrace radonu kolísá během dne i roční doby. Vyšší je v zimě, kdy je teplota domu větší než okolí, pak dům pod tlakem „nasává“ radon dovnitř. Koncentrace radonu se zvyšuje například při použití podlahového vytápění v přízemí.

Česká republika obecně patří k zemím s největší koncentrací tohoto plynu v bytech a domech na světě. V některých českých domácnostech je dokonce jeho koncentrace mnohonásobně větší než v uranových dolech. Celosvětová průměrná hodnota v bytech je 40 becquerelů (jednotka intenzity radioaktivního záření) na metr krychlový. V České republice je tato průměrná hodnota 100 Bq/m3.

„Pokud je koncentrace radonu vyšší než průměrná, které je vystaveno zhruba 30 procent české populace, je relativní riziko vzniku zhoubného onemocnění vyšší než 16 procent,“ varuje na svých internetových stránkách Státní zdravotní ústav.

Jsou na to normy

Podle norem by koncentrace radonu neměla u novostaveb přesahovat 200 becquerelů na metr krychlový, u starších domů je norma 400 becquerelů.

Při vyšší koncentraci se doporučuje provést okamžitě stavební radonová protiopatření a při koncentraci nad 2000 Bq/m3 by měl být pobyt osob v prostorách zakázán. Jsou přitom místa, kde v místnostech bylo naměřeno až 4000 Bq/m3.