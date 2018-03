Novinky, ČTK

Bílý dům uvedl, že úřad obchodního zmocněnce USA by měl během 15 dnů vytvořit seznam čínských produktů, na které by mohla být nová cla uvalena. Americké ministerstvo financí bude mít navíc za úkol navrhnout opatření, která by omezila čínské investice ve Spojených státech.

„Považuji je za přátele,” řekl Trump směrem k Číně. Prý má „ohromný respekt” vůči čínskému prezidentovi Si Ťin-pchingovi. Zároveň ale dodal, že USA mají „největší deficit ze všech zemí v dějinách světa”.

Čína již varovala, že podnikne „veškerá potřebná opatření” na svou obranu. Vyvolala tak obavy z vypuknutí obchodní války mezi dvěma největšími ekonomikami světa.

Čínský premiér Li Kche-čchiang již v úterý uvedl, že případná obchodní válka mezi Čínou a Spojenými státy nebude mít žádného vítěze. Čína podle něj tuto obchodní válku nechce a doufá, že se podaří spory urovnat.

Trump přitom již dříve podepsal výnos o uvalení cel na dovoz oceli ve výši 25 procent a hliníku ve výši 10 procent, která mají vstoupit v platnost v pátek. Výjimku nejprve přiznal Kanadě a Mexiku s tím, že další státy mohou následovat.

Ve čtvrtek americký vládní zmocněnec pro obchod Robert Lighthizer uvedl, že Spojené státy vyjmou členské státy EU a dalších šest zemí ze zaváděných cel na dovoz oceli a hliníku. Vedle EU budou z opatření vyjmuty Austrálie, Argentina, Brazíle, Jižní Korea, Kanada a Mexiko.

Proti jsou i Trumpovi vlastní republikáni



Kromě odporu obchodních partnerů Trump čelí i nevoli představitelů své vlastní strany v Kongresu.

„Jsme extrémně znepokojeni důsledky obchodní války a vyzýváme Bílý dům, aby v realizaci tohoto plánu nepokračoval,” vzkázal po své tiskové mluvčí republikánský předseda americké Sněmovny reprezentantů Paul Ryan.