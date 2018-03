Ťok se chytl možných úspor při výběru mýta. Začněme šetřit hned, vybídl Kapsch

Ministr dopravy Dan Ťok (za ANO) vyzval vedení rakouské firmy Kapsch k jednání o úsporách při provozování současného systému mýta. Za rok a půl vidí možnou úsporu 750 miliónů, dohodu by si přál do Velikonoc. Ťok to řekl na pondělním tiskovém briefingu. Kapsch je ale ochoten jednat o úsporách jen v rámci nového tendru na mýtné po roce 2019.