tov, Novinky

Chystanou změnu názvu Statoil oznámil ve čtvrtek. Norská vláda, která ve společnosti vlastní dvoutřetinový podíl, s ní souhlasí. Přejmenování proběhne v květnu. Statoil uvedl, že nový název má vyjadřovat spojení slov equilibrium (rovnováha) a Norsko.

„V reakci na globální změnu energetiky a rozvoj naší společnosti v energetiku se širším záběrem, přijde nám přirozené přistoupit ke změně názvu,“ uvedl v prohlášení generální ředitel Eldar Sætre.

Statoil patří mezi největší světové těžaře ropy. Většina příjmů pochází z ropy a zemního plynu, firma ale buduje byznys obnovitelných zdrojů. Vlastní například větrné elektrárny u poběží Velké Británie, USA či Německa. Do roku 2030 chce do obnovitelných zdrojů vkládat 15 - 20 procent všech investic.

Zelená propaganda?



Změna přichází několik měsíců poté, co norský státní fond s prostředky přes bilión dolarů uvedl, že se hodlá zbavit akcií ropného a plynárenského průmyslu. Zdůvodnil to riziky v souvislosti s poklesem cen energií.

Centrála norské firmy Statoil ve městě Fornebu

FOTO: Ints Kalnins, Reuters

Hlavní analytik společnosti Rystad Energy z Osla Per magnus Nysveen označil změnu za překvapivou a vyvolává v něm rozporuplné pocity. Vedle poměrně exoticky znějícího názvu se mu nezdá odstranění ropy (angl. oil) z názvu.

„Ropa je něco, co potřebuje veliká spousta lidí,“ řekl. Podle něj je to od firmy trochu přehnaná reakce na současný trend.

Britský expert na obnovitelný rozvoj Aled Jones CNN řekl, že se teprve ukáže, do jaké míry se Statoil - Equinor ve skutečnosti přikloní k nízkouhlíkové energetice a do jaké míry to je jen „zelená propaganda“.