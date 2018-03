Pavel Karban , Právo

„Je pravda, že zaměstnavatel nám dnes sdělil, že bude vyhlašovat insolvenci. Termín stanovil na čtvrtek, v tomto duchu dostali informaci také všichni zaměstnanci,“ řekl Lubomír Mišun, předseda odborů ZO OS KOVO Ocelové konstrukce s tím, že firma nemá prostředky na mzdy. „Dluží za leden, dluží za únor a budou dlužit i za březen,“ podotkl.

Nikdo už tady ničemu nevěří předsedkyně jednoho z odborových svazů Jarmila Barošová

Jednatel Vítkovických strojíren Michal Pivoda potvrdil, že vedení firmy došlo k rozhodnutí, že je nutné podat dlužnický insolvenční návrh, a to do konce tohoto týdne. „Situace je důsledkem nemožnosti získat bankovní provozní financování z důvodu právní nejistoty vyvolané incidenční žalobou na neplatnost převodu závodu ze strany společnosti Vítkovice,“ nastínil s tím, že bez standardního financování bylo nemožné podnik, který stávající vlastníci koupili z konkurzu, s nulovou zakázkovou náplní znovu rozjet.

„Pro nalezení dohody o stažení žaloby jsme udělali z našeho pohledu maximum. Poslední možností se jevilo vyjednat vstup investora, který by dokázal odblokovat patovou situaci mezi námi a Vítkovicemi svým vstupem do obou subjektů. Tento vstup se jevil ještě na konci minulého týdne jako velmi pravděpodobný, avšak na pondělním jednání nám bylo sděleno, že investor nemá za předběžně dohodnutých podmínek o vstup zájem. Vzhledem k tomu, že úpadek společnosti již nelze odvrátit, nezbývá nám než vstoupit do insolvence,“ objasnil Pivoda a dodal, že dalším souvisejícím krokem bude i výrazné propouštění zaměstnanců.

„Tento krok byl projednán s odborovými organizacemi a oznámen úřadu práce. Přesný rozsah propouštění ještě bude předmětem jednání. Zaměstnanci mají na základě podání insolvenčního návrhu možnost požádat úřad práce o proplacení neuhrazených mzdových nároků,“ poznamenal.

Zadarmo dělat nebudou

Jarmila Bartošová, předsedkyně ZO OS KOVO Energetické strojírenství sdělila, že do Vítkovických strojíren měl vstoupit nový investor. Bohužel smlouvu nakonec nepodepsal. „A tím pádem nemůžeme dále pokračovat, nemáme na výplaty, takže jsme úplně v krizové situaci.“

Mezi zaměstnanci podle ní panuje absolutní beznaděj. „Nikdo už tady ničemu nevěří. Už jsme v tom dlouho. Byli jsme v insolvenci, pak jsme dostali nového majitele a teď se dostáváme ještě do většího srabu, protože nemáme ani peníze. Ty platy jsou tady nízké a lidé už nemají z čeho žít,“ povzdychla si Bartošová.

Mišun uvedl, že do konce března chce společnost na podkladu vyhlášené insolvence předat výpovědi zaměstnancům. Ne však všem 620, skupinu lidí si chce firma ponechat pro zajištění provozu.

„A v tom je jádro sporu mezi nimi a námi. Když neplatí mzdy, tak zadarmo by nikdo dělat neměl,“ upozornil předseda jedné z odborových organizací. Toho podpořila i Bartošová. „Buď odejdou všichni, nebo... Ale asi budou muset odejít všichni, protože zadarmo nikdo nebude pracovat.“

Další kroky vedení společnosti se mají odbory i zaměstnanci dozvědět koncem tohoto nebo příští týden.

Žaloba jako zásadní problém



Vítkovickým strojírnám patří bývalá Kotlárna a Mostárna, jež dříve vlastnila společnost Vítkovice Power Engineering (VPE) ze strojírenské skupiny Vítkovice podnikatele Jana Světlíka. VPE ale skončily v srpnu 2017 v konkurzu a insolvenční správce obě divize prodal. Letos v lednu prodej napadly Vítkovice, coby bývalá mateřská firma VPE, incidenční žalobou.

Soud o ní zatím nerozhodl. Vedení Vítkovických strojíren má za to, že právě incidenční žaloba je důvodem, proč firma nemůže dostat bankovní úvěr a nemá tak na výplaty. Proti žalobě minulý měsíc demonstrovali zaměstnanci strojíren.