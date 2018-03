Kvůli nižší frekvenci v elektrické síti se od půlky ledna zpozdily ve většině evropských zemí budíky či hodiny na mikrovlnných troubách o šest minut, upozornilo evropské sdružení provozovatelů elektrických sítí Entso-E. Za historicky největším výkyvem frekvence stojí neplnění závazků dodávek elektřiny ze strany Srbska a Kosova, za nímž stojí politické i finanční důvody. [celá zpráva]

„Zpožďování se týká jen hodin, které nemají vlastní krystal, netýká se to mobilů ani počítačů,“ upřesnila mluvčí ČEPS Hana Klímová.

„Jak vidíte, jeden takovýto konflikt na jihu Evropy může ovlivnit 25 členských zemí. My jako člen sdružení přispíváme k řešení, když neustále vyrovnáváme zatížení sítě a stoprocentně plníme své závazky. Takže tomu jen nečinně nepřihlížíme,“ řekla Novinkám mluvčí.

Srbové nekompenzují kosovský výpadek



Podle informací ČEPS sdružení Entso-E a jeho členské země situaci intenzivně řeší. Jednání probíhají jak přímo s provozovateli přenosových soustav v Kosovu a Srbsku, tak na úrovni Evropské komise.

Srbsko by mělo podle pravidel sdružení výpadky dodávek z Kosova nahradit vlastními dodávkami, ale nedělá to. Částečně je to kvůli historickým sporům, ale také proto, že údajně nedostává za elektřinu zaplaceno. Kosovo sice nyní vyrovnalo domácí výrobu a spotřebu, elektřiny ale do evropské sítě dodává méně, než by podle závazků mělo, protože na to nemá finance.

Hodiny je třeba přeřídit ručně



K nařízení hodin na správný čas dojde automaticky v momentě, kdy se elektrický a astronomický čas vyrovnají. Tento proces bude trvat několik týdnů za předpokladu, že všichni členové sdružení v kontinentální části Evropy budou striktně plnit své závazky.

Lidé si tak musejí hodiny zatím přeřídit manuálně, zpožďování by mělo být postupně menší.

Sdružení upozornilo, že frekvence, podle které se některé hodiny řídí, nyní nedosahuje potřebných 50 Hz, ale jen 49,996 Hz. Tato zdánlivě malá odchylka způsobila uvedené zpoždění, nikdy dříve v historii nebyla tak výrazná.

Žádné jiné problémy sítím či zařízením ale nehrozí. „Limit frekvence je 47 - 52 Hz, kdyby byla odchylka větší, mohlo by dojít i k poruše strojů, fyzicky by to nefungovalo,“ dodala Klímová. Aktuální odchylka je ale řádově menší.