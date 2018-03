„Návrh novely podepsali všichni členové našeho klubu, nyní jej rozešlu ostatním klubům sněmovních politických stran. Věřím, že pro to získáme širokou podporu,“ řekl Právu Mihola.

Zákon o regulaci prodejní doby v maloobchodě a ve velkoobchodě nabyl účinnosti v říjnu 2016. Podle něj musejí mít velké obchody zavřeno na Nový rok, o Velikonočním pondělí, 8. května, 28. září, 28. října a také 25. a 26. prosince. Na Štědrý den smějí otevřít jenom do dvanácti hodin.

Kritici tohoto zákona poukazují, že pro spotřebitele je to matoucí a vyvolává to chaos. Ten by se podle Miholy odstranil tím, že zavřeno bude o všech svátcích. Tedy i o Velkém pátku, 1. května, 5. července, kdy je Den slovanských věrozvěstů, 6. července, kdy si připomínáme upálení mistra Jana Husa, a 17. listopadu v Den boje za svobodu a demokracii.

Stát nemá rozhodovat, kdo může pracovat

„Je čas na to, aby se celá věc zpřehlednila. Doufám, že pro bude i hnutí ANO, které v minulé koaliční vládě Bohuslava Sobotky vystupovalo proti regulaci prodejní doby,“ uvedl Mihola.

Šanci vidí lidovci i v tom, že Sněmovna letos 24. ledna zamítla návrh skupiny poslanců ODS na zrušení zákona o regulaci prodejní doby, což bylo pro obchodní řetězce velkým zklamáním.

„Očekávali jsme, že nové složení Sněmovny bude naslouchat i podnikatelské veřejnosti, nejen odborům. Regulace, která tvrdě dopadla i na menší prodejce, kterých se týkat neměla, je zcela zbytečná,“ uvedla tehdy v tiskové zprávě Hospodářská komora. Podle ní by stát neměl rozhodovat o tom, kdy a kam mají lidé chodit nakupovat a kdo může či nesmí o svátcích podnikat.

Stejný názor má prezidentka Svazu obchodu a cestovního ruchu (SOCR) Marta Nováková. Navíc upozorňuje, že podle provedeného průzkumu přichází celá obchodní sféra o každém svátku, kdy je zavřeno, zhruba o jednu miliardu korun.

Obchodníci přicházejí o tržby



„Zákon by to prostě regulovat neměl. Je přece věcí odborů, aby pro zaměstnance řetězců dohodly pro sváteční dny lepší finanční podmínky či širší možnost volna,“ řekla Právu Nováková.

Pro některé řetězce ovšem regulace prodeje tak dramaticky na tržby nedopadá. „Trpí tím především komfort zákazníků, kteří jsou u nás zvyklí nejvíce nakupovat právě ve dnech pracovního klidu. Mohou ale využít náš internetový e-shop, který funguje i ve svátek,“ sdělila Právu mluvčí IKEA ČR Zdenka Pecková.

Příště mohou chtít zákaz nedělního prodeje



Podnikatelé se obávají, že snaha lidovců je jen dalším krokem k tomu, aby zavřeno muselo být i každou neděli. To Mihola na dotaz Práva popřel.

„Rozhodně ne, jde nám skutečně jen o státní svátky, aby alespoň ty mohli zaměstnanci velkých obchodů trávit v rodinném kruhu a spotřebitelé místo nákupní turistiky dávali přednost přínosnějším aktivitám,“ uvedl.

Paradoxem v lidoveckém návrhu je, že o Velikonocích má být zavřeno jen o Velkém pátku a Velikonočním pondělí. V ten největší církevní sváteční den, jímž je nedělní Boží hod velikonoční, budou obchody nadále otevřeny.

„Do toho sahat a upřednostňovat zájem církve v naší převážně ateistické společnosti nechceme. Zavřít obchody i o Božím hodu tedy nepožadujeme,“ potvrdil Mihola.

Odpůrci regulace prodejní doby vkládají naději do stížnosti, kterou v prosinci 2016 podala k Ústavnímu soudu skupina senátorů v čele s Jaroslavem Kuberou (ODS). Tuto stížnost iniciovala Hospodářská komora spolu se SOCR. Ústavní soud o ní dosud nerozhodl, měl by ji však začít v plénu projednávat ještě v tomto čtvrtletí.